Рождественская неделя науки и инноваций познакомит минских школьников с достижениями ученых НАН

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождественская неделя науки и инноваций с 23 по 27 декабря познакомит столичных школьников с достижениями ученых НАН Беларуси, сообщили БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома.

Рождественская неделя торжественно откроется сегодня в Минском государственном дворце детей и молодежи. Для участников организуют работу интерактивных площадок и серию мастер-классов: "Профориентация в виртуальной реальности", "Уроки физики в дополненной реальности", "Ракета, работающая на воде", "Создание гоночного авто", "Робототехника в образовании". В этот день можно будет прослушать лекцию от председателя Совета молодых ученых Института биофизики и клеточной инженерии НАН Александры Скоробогатовой на тему "10 главных открытий биологии за последние 100 лет".

Для школьников будет также организована тематическая экскурсия "Искусственный интеллект, биоинформатика, космос" в Объединенном институте проблем информатики НАН. Учащиеся смогут познакомиться с работой суперкомпьютерного центра, OpenLab лаборатории робототехники, а также с лабораторией распознавания и синтеза речи. Много интересных фактов и открытия можно будет сделать во время начитки научно-популярных лекций "Что такое биоинформатика?", "Как структурные биоинформатики пытаются перещеголять природу", "Найди лекарство сам! или Machine learning is easy!". Первый познавательный день завершится еще одной экскурсией в Институт физиологии НАН.

24 декабря учащиеся смогут посетить Институт энергетики и Объединенный институт машиностроения Академии наук, поскольку ключевой темой дня станет энергетика, включая альтернативную, ядерную и солнечную, а также автомобили и электротранспорт. О новых материалах, изделиях и технологиях для их создания можно будет узнать во время визита в Физико-технический институт НАН 26 декабря.

Финишным днем рождественской недели науки и инноваций станет 27 декабря. Итоги будут подведены в Президиуме НАН Беларуси. Все участники получат сертификаты, смогут посетить музей истории Академии наук и постоянно действующую выставку разработок, послушать выступления молодых ученых.

Организаторами мероприятий недели выступает НАН Беларуси и Минский государственный дворец детей и молодежи.-0-