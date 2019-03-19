Руководитель должен держать свое слово - Вовк

19 марта, Шумилино /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Руководитель должен держать свое слово. На этом акцентировал внимание помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк сегодня во время личного приема граждан в Шумилино, передает корреспондент БЕЛТА.
"Местным органам власти нужно выполнять свои обещания. Любой руководитель должен держать свое слово", - подчеркнул Виталий Вовк.
"Люди все видят, поэтому особенно чувствительно, когда чиновники не выполняют взятых на себя обязательств. Так теряется доверие к власти, а это недопустимо", - убежден помощник Президента.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3903 BYN
|2.388 BYN
|2.395 BYN
|USD
|2.1064 BYN
|2.106 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.2768 BYN
|3.27 BYN
|3.278 BYN