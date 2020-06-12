Руководители местных органов власти должны в приоритетном порядке решать вопросы ЖКХ - Хмель

12 июня, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. Руководители местных органов власти должны в приоритетном порядке решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом заявил журналистам министр ЖКХ Андрей Хмель, комментируя основные итоги совещания в Полоцке с участием главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Одной из важных тем стало значительное число обращений граждан по поводу оказания ЖКУ. Из года в год их доля в общем числе обращений остается большой. "Каждый гражданин имеет право обратиться. Но наша задача - решать эти вопросы на местах, не вынуждая человека идти в вышестоящие инстанции. Принято решение усилить работу с обращениями граждан по вопросам ЖКХ на местах", - отметил министр.

По его словам, для более оперативного решения проблем руководители местных органов власти получат дополнительные полномочия. "Главный посыл совещания: председатели городских, районных исполнительных комитетов - хозяева ЖКХ. Это для них приоритет в работе, так как услугами ЖКХ пользуется каждый гражданин в нашей стране", - сказал Андрей Хмель.

Особое внимание на совещании уделялось условиям проведения конкурсных процедур по выбору подрядных организаций для выполнения работ по оказанию жилищно-коммунальных услуг. В малых населенных пунктах они зачастую не могут состояться, так как заявку на конкурс подает только один участник. "Там по сути нет конкуренции, и проведение конкурса только замедляет процесс оказания услуг, например, капремонта либо работ по благоустройству. Поэтому принято решение, что каждый председатель исполкома выбирает для себя сам: либо проводить торги по выбору исполнителя на конкурентной основе, либо, если нет оснований для их проведения, он может назначать исполнителя под собственную ответственность", - пояснил министр. По его словам, в дальнейшем МАРТ совместно с другими госорганами проработает вопрос по установлению предельных сумм на выполнение отдельных видов ЖКУ, чтобы не допускать перерасходования бюджетных средств.

Андрей Хмель заверил, что в своей работе также будет уделять большое внимание обращениям граждан. "Для нас важно дойти до каждого человека, не дожидаясь обращения", - сказал он. Государство со своей стороны готово оказать необходимую помощь, в том числе в закупке новой коммунальной техники.

На совещании Президент также сделал акцент на активизации работы по переработке мусора. "Это и раздельный сбор, и вовлечение отходов в хозоборот, и применение новых технологий в переработке твердых коммунальных отходов, - перечислил министр. - Поставлена задача - решить вопрос о переработке мусора в течение 2-3 лет и больше к нему не возвращаться".-0-