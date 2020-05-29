Румас ознакомился с техпроцессом Осиповичского завода транспортного машиностроения

29 мая, Осиповичи /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Сергей Румас во время рабочей поездки в Могилевскую область посетил Осиповичский завод транспортного машиностроения и ознакомился с ходом сельскохозяйственных работ на филиале "Белшина-Агро" ОАО "Белшина" в Осиповичском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

На Осиповичском заводе транспортного машиностроения премьер-министра познакомили с технологическим процессом производства. Здесь выпускают железнодорожные большегрузные платформы и разнообразные контейнеры для перевозки грузов, в том числе и опасных. Аналогов в Беларуси у этого производства нет.

Как отметил директор предприятия Сергей Кузьмич, несмотря на пандемию, работа на заводе не останавливается. "Большая часть сырья, которое мы используем, - российского производства. Проблем с доставкой нет, машины приезжают регулярно. Кроме того, у нас налажена кооперация с предприятиями Могилевской области - более 20% комплектующих для вагонов поставляются с заводов региона".

Еще одно важное направление работы - снижение себестоимости выпускаемой продукции. "Мы прорабатываем вопрос снижения себестоимости при сохранении высокого качества наших вагонов. Это необходимо, чтобы расширить рынки сбыта продукции и повысить конкуренцию среди иностранных предприятий с таким же производством", - отметил Сергей Кузьмич.

На вопрос премьер-министра, хватает ли кадров на предприятии, руководитель ответил, что сейчас с этим проблем нет. В настоящее время на заводе работают 435 человек. "Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Беларусь вернулись те, кто ездил на заработки в Россию. Люди устроились к нам на завод, оценили условия труда и заработную плату. И, как мне кажется, после окончания пандемии многие останутся в Беларуси, в частности на нашем заводе", - добавил директор.

Побывал Сергей Румас и на поле сельхозпредприятия "Белшина-Агро" в деревне Вязовница. Здесь на площади 38 га растет французский гибрид рапса. "Этот вид рапса выбрали потому, что он хорошо зарекомендовал себя в нашей стране. Плановая урожайность на этот год составляет 55-60 ц/га, - рассказал премьер-министру директор хозяйства Леонид Гордецкий. - Всего в этом году мы посеяли 285 га рапса и 120 га сурепицы. Сейчас в хозяйстве ведется заготовка кормов".-0-

Фото Олега Фойницкого