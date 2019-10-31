Румас совершит рабочую поездку в Гомельскую область

31 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас совершит сегодня рабочую поездку в Гомельскую область, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В регионе премьер-министру доложат о ходе выполнения поручений Президента по реализации инвестиционных проектов на ряде предприятий. В частности, в ОАО "Светлогорский ЦКК" речь пойдет о строительстве завода по производству сульфатной беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. т в год.

В Речице руководителю правительства доложат о реализации двух инвестпроектов: "Реконструкция и развитие действующих производств с внедрением комплекса энергосберегающих мероприятий, организация производства древесно-волокнистых плит МДФ/ХДФ в ОАО "Гомельдрев", а также "Модернизация производства ДСП в ОАО "Речицадрев". В Добруше предметом обсуждения станет техническое переоснащение филиала "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" с организацией производства мелованных и немелованных видов картона.

Сергей Румас примет участие в торжественном открытии моста через реку Сож в Гомельском районе.

В программе рабочей поездки и посещение Петрикова, где премьер-министр ознакомится с ходом реализации инвестпроекта по промышленной разработке Петриковского месторождения калийных солей со строительством и вводом в эксплуатацию в Гомельской области горно-обогатительного комплекса мощностью не менее 1,5 млн т хлорида калия в год.-0-