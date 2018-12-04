Рыбную ярмарку 8-9 декабря организуют в Московском районе Минска

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированная рыбная ярмарка развернется 8 и 9 декабря на площадке возле универсама "Брест" в Минске, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Традиционно в выходные с 9.00 до 17.00 рыбхозы представят для продажи широкий ассортимент прудовой рыбы (карп, толстолобик, амур, карась, щука, форель), а также продукцию ее переработки - копчено-вяленую рыбу, мороженые полуфабрикаты, консервы.

Очередной сезон рыбных ярмарок стартовал в Минске 17 ноября - на площадке у кинотеатра "Салют" в Ленинском районе. Эти мероприятия пришли на смену сельскохозяйственным ярмаркам выходного дня. До середины декабря ярмарка перемещается по административным районам столицы.

Так, 15 и 16 декабря предприятия пригласят любителей рыбных деликатесов на площадку по улице Руссиянова, 1, рядом с магазином "Пальмира" в Первомайском районе. А 22 декабря рыбные ряды станут частью предрождественской ярмарки в Октябрьском районе, возле ДК культуры и спорта железнодорожников.

Организатором является ГО "Белводхоз".-0-