Рыженков: проект Конституции вызвал поистине всенародное обсуждение путей развития государства

12 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Проект Конституции вызвал беспрецедентное, поистине всенародное, широкое обсуждение путей развития государства. Такое мнение высказал журналистам в Бресте первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу сказать, что на протяжении всей истории нашего независимого государства я не припомню такого поистине всенародного, широкого обсуждения путей его дальнейшего развития. В трудовых коллективах проходят многочисленные дебаты, диалоговые площадки. Группы экспертов ездят по стране, встречаются с людьми, разговаривают, слушают мнения, обобщают предложения. На сегодня уже более 4,5 тыс. предложений только официально пришло в Центр правовой информации при Администрации Президента. И я хотел бы призвать всех жителей не стесняться вносить свои предложения, комментарии. Даже если что-то не найдет отображения в новом проекте Конституции, все это будет учтено и использовано в других законодательных актах", - сказал Максим Рыженков.

Сегодня первый замглавы Администрации Президента Максим Рыженков и председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин обсудили предложенные в проекте изменения и дополнения в Конституцию с активом Брестской области и студентами университета имени А.С.Пушкина.

"Такие встречи важны в плане обратной связи. Да, комиссия по подготовке обновленной Конституции, опираясь на опыт социально-экономического развития нашего государства, подготовила целый пласт изменений. Но еще есть время внести свои предложения, исходя из того, что видят люди в своих регионах, что, по их мнению, требовало бы закрепления в Конституции, а мы в Минске, несмотря на проделанную огромную работу по подготовке этого проекта, возможно, этого не увидели. И работа эта будет продолжаться вплоть до самого референдума", - отметил Максим Рыженков.-0-