Рыженков: радует неравнодушное отношение людей к вопросам развития родного края

15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Во время личных приемов поднимаются не только проблемные вопросы, но и высказываются конкретные предложения по развитию родного края. Такое неравнодушное отношение людей к происходящему вокруг не может не радовать, отметил по итогам приема граждан в Сморгонском райисполкоме первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На прием записались около двух десятков человек не только из Сморгонского района, но и из других регионов Гродненской области и страны. Вопросы поднимались разные, звучали не только просьбы помочь, но и конкретные предложения по улучшению той или иной сферы.

"Приемы - возможность помочь, услышать, что волнует жителей регионов. И сегодня порадовало неравнодушное отношение людей к тому, что происходит вокруг. Они услышали предложение власти порассуждать над тем, куда дальше необходимо двигаться стране. Некоторые пришли с конкретными предложениями, своим видением, что необходимо сделать для развития своей деревни, города, да и в целом Беларуси", - отметил Максим Рыженков. Он подчеркнул, что было озвучено немало интересных идей.

"Видно мудрое отношение людей к тому месту, где они живут. Они переживают, какой страна будет в будущем. И люди хотят быть услышаны по многим аспектам жизнедеятельности государства", - отметил Максим Рыженков. Он подчеркнул, что подтверждает это и тематика сегодняшней встречи. Вопросы, поднимавшиеся на ней, были разнообразными: от функционирования ЖКХ до работы учителей, от вопросов трудоустройства до открытия новой поликлиники и в целом развития здравоохранения.

Максим Рыженков подчеркнул, что возможность донести свои идеи, предложения до власти есть у каждого. Через сельские и районные исполнительные комитеты можно и нужно участвовать в подготовке тем, которые будут вынесены на Всебелорусское народное собрание. Он обратил внимание, что взгляд и мнения из регионов важны тем, что у каждой из областей, да и районов, есть свои особенности, которые больше заметны на местах.-0-