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01 октября 2020, 18:26

С благодарностью и гордостью - в Гомеле чествовали лучших педагогов области

Начальник управления образования Гомельского облисполкома Руслан Смирнов во время вручения нагрудного знака "Отличник образования" Татьяне Лукашенко.
Начальник управления образования Гомельского облисполкома Руслан Смирнов во время вручения нагрудного знака "Отличник образования" Татьяне Лукашенко.

1 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Представители педагогической общественности Гомельского региона собрались сегодня на празднике, посвященном Дню учителя, в областном центре. На торжественном собрании лучшим наставникам вручили заслуженные награды, передает корреспондент БЕЛТА.

Слова признательности и благодарности педагогам за их труд, гражданскую и жизненную позицию выразила управляющий делами Гомельского облисполкома Елена Кличковская. Она зачитала приветственный адрес от председателя облисполкома Геннадия Соловья. "Сегодня в отрасли в регионе работают более 50 тыс. человек - тружеников, бесконечно преданных делу, профессионалов с большой буквы. Учителя области с честью справляются с основной задачей - обеспечивать качественное обучение и воспитание детей", - подчеркнул губернатор. Облисполком, органы власти на местах принимают необходимые меры по поддержке отрасли, обратил внимание он. "Открываются новые школы и детские сады не только в областном центре, но и в районах. Укрепляется и модернизируется материально-техническая база учреждений образования. Есть прочный задел на продолжение этой работы", - отмечено в приветственном адресе.

На выставке творчества школьников Гомельщины
На выставке творчества школьников Гомельщины

Начальник главного управления образования облисполкома Руслан Смирнов добавил, что за последнее время отрасль проделала колоссальную работу. "Мы очень достойно представили область на международном конкурсе WorldSkills, где забрали 14 медалей, среди которых есть и высшей пробы. Буквально вчера в Минске мы поддерживали нашу сборную команду на республиканском конкурсе "Учитель года". От региона выступали восемь педагогов. Наши учителя заняли два первых места, два вторых и одно третье", - озвучил достижения Руслан Смирнов.

На областном празднике лучшим представителям отрасли вручили награды. Так, нагрудными знаками Министерства образования "Отличник образования" отмечены директор областного социально-педагогического центра Мария Бордак, заместитель директора по учебной работе Гомельского автомеханического колледжа Александр Теслюк, заместитель директора гимназии №51 Гомеля Елена Сычева.

Руслан Смирнов во время вручения нагрудного знака "Отличник образования" Александру Теслюку
Руслан Смирнов во время вручения нагрудного знака "Отличник образования" Александру Теслюку

Под искренние аплодисменты зала на сцену поднялись и победители регионального конкурса "Педагогический Олимп - 2020". "Педагогом-мастером" названа учитель русского языка и литературы гимназии №14 Гомеля Жанна Жадейко. Талантливый, творческий, увлеченный педагог уже 36 лет учит детей. Жанна Жадейко - бессменный тренер областной команды участников республиканской олимпиады по русскому языку. Она является автором республиканского культурно-образовательного проекта "Великий мастер языка и стиля", членом авторского коллектива по созданию учебников русского языка и учебных пособий.

Жанна Жадейко
Жанна Жадейко

В беседе с корреспондентом БЕЛТА педагог отметила, что главная ее гордость - ученики. Среди них более 30 победителей республиканских и международных олимпиад, пять абсолютных победителей олимпиады Союзного государства. И в этом году команда области вновь стала лучшей на олимпиаде "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность", добавила она. "Учитель должен работать так, чтобы ученик превзошел своего наставника. Рада всегда тому, что мои дети, мои ученики достигают успехов, покоряют новые высоты", - поделилась Жанна Жадейко.

В номинации "Педагогическая династия" победу присудили семье Ятченко из Наровлянского района, общий педстаж которой более 100 лет. Как было отмечено, в этой семье выбирают профессию учителя, потому что любят детей и умеют эту любовь передать по наследству. Основатель династии - Валентина Ятченко. Ее педагогический стаж - 42 года. 39 из них отдала родной школе: работала учителем, заместителем директора и 13 лет директором. Продолжили дело матери сын Василий и дочь Наталья. Семейную традицию поддержала невестка Галина, которая 19 лет работает учителем начальных классов. В этом учебном году третье поколение династии Ятченко - молодые специалисты сын и дочь Василия и Галины Игорь и Анастасия приступил к работе в учреждениях образования Наровлянского района.

Анастасия Ятченко
Анастасия Ятченко

"Ровесником Победы" назван ветеран труда Николай Казаченко. Он родился сразу после войны. Окончил Краснобережскую школу, после службы в армии работал токарем на заводе в Гомеле, но чувствовал, что профессия не для него. Вернулся в Красный Берег в школу, где проработал 43 года. Сначала учителем физкультуры, затем 24 года директором.

Свидетельство в номинации "Хвала рукам, что пахнут хлебом" вручили воспитателю Юровичского детского сада - средней школы Светлане Воробей. В этом году она вместе с мужем Сергеем трудилась на жатве - была помощником комбайнера. Семейный экипаж намолотил более 1,2 тыс. т зерна.

Также на празднике вручили другие награды. Педагогам, которые подготовили выпускников, получивших 100-балльные сертификаты на ЦТ, подарки преподнесла областная организация ОО "Белая Русь". За популяризацию идей мира и дружбы наставников наградило областное отделение Белорусского фонда мира.-0-

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