С благодарностью принимаю внимание и признательность молодежи за 76 лет под мирным небом - ветеран

5 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С благодарностью принимаю поздравления молодежи и признательность за 76 лет под мирным небом. Такое мнение высказал журналистам ветеран Великой Отечественной войны Алексей Пимонов после мини-парада, организованного для него БРСМ, передает корреспондент БЕЛТА.

Алексей Иванович медленно, но уверенным шагом под легкий перезвон наград на кителе спустился с крыльца многоэтажки в спальном районе областного центра. Легкая улыбка при виде многочисленных гостей четче обозначила морщинки на его лице. Во время торжественного марша кадетов в его честь ветеран и сам слегка приосанился.

Уроженец Брянской области был самым юным участником специального отряда "Славный", который организовывал партизанскую борьбу, собирал и передавал в Москву разведданные, старался уничтожить больше техники врага. На счету "Славного" - десятки диверсий и налетов. 19-летний Алексей Пимонов встретил победу в Кенигсберге. Затем служил в военно-воздушных силах.

Многие годы ветеран активно участвует в ветеранском движении, занимается общественной работой. И сегодня со свойственной ему бодростью подпевал артистам, которые устроили для него торжество прямо во дворе многоэтажки. На звуки хитов Победы выглядывали из окон соседи.

"Алексей Иванович мужественно сражался с врагом в годы войны. Благодаря героизму наших дедов и прадедов белорусы уже 76 лет живут под мирным небом. И мы не устаем благодарить уважаемых ветеранов за это. Кроме того, Алексей Иванович и сейчас в бою на мирном фронте. Он постоянный участник городских и областных мероприятий, никогда не отказывается от встреч с молодежью. Он всегда желанный гость для нас", - рассказала первый секретарь областной организации БРСМ Вероника Гудкова.

Ветерану передали треугольники-послания с пожеланиями от молодежи. Встреча завершилась троекратным спасибо, которое участники мини-парада прокричали хором. Растроганный ветеран поблагодарил молодых людей за внимание. "Огромное спасибо, очень благодарен за поздравления. Молодежь должна знать и помнить о том непростом времени, ценить настоящее и думать о будущем", - сказал он.

Ежегодно БРСМ реализует республиканский патриотический проект "Цветы Великой Победы". В преддверии Дня Победы во всех уголках Гомельской области поздравят ветеранов Великой Отечественной войны на дому. Поколению победителей вручат открытки, цветы и памятные подарки.-0-