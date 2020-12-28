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28 декабря 2020, 17:27

С хорошим настроением и верой в чудеса - областной праздник для детей прошел в Гомеле

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28 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 1,2 тыс. юных жителей Гомельского региона стали сегодня участниками областного благотворительного праздника, который прошел в Гомельском цирке, передает корреспондент БЕЛТА.

Приглашения на главную областную елку получили победители международных, региональных, республиканских творческих конкурсов, спортивных соревнований, дети с особенностями развития, ребята из многодетных, малообеспеченных, приемных семей, сироты.

Эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы в формат праздника. На входе у гостей измеряли температуру, предлагали обработать руки и надеть маску. В зрительном зале - шахматная рассадка. Однако на настроении ребят это никак не сказалось. Еще до начала представления они делали снимки на память в фотозонах, увлеченно обсуждали экспонаты тематических выставок. А вот в списке новогодних желаний школьников в этом году все чаще звучат пожелания здоровья.

Третьеклассница детского сада - начальной школы № 63 Гомеля, воспитанница центра творчества детей и молодежи Новобелицкого района Ольга Остапенко хочет, чтобы на всей планете никто не болел. "Я загадываю, чтобы этот коронавирус поскорее исчез, чтобы все были здоровы. Очень надеюсь, что желание сбудется, ведь на Новый год происходят чудеса", - поделилась девочка.

В свои девять Ольга становилась победителем городского этапа конкурса "Шануйце спадчыну сваю", призером областного этапа конкурса чтецов "Живая классика", международных конкурсов "Творчество без границ" и VIP-star. В числе других детей Ольга сегодня получила награду из рук заместителя председателя облисполкома Владимира Привалова.

"Уходящий год был непростой, но мы вместе старались решать все вопросы, выполнять поставленные задачи. А ваши успехи еще раз показали, сколько талантливых, целеустремленных ребят живет в Гомельской области. Регион в очередной раз стал лучшим по централизованному тестированию", - сказал Владимир Привалов. Он обратил внимание, что 2020-й завершает трилогию Года малой родины, и за это время в области благоустроены районные центры, открылись новые объекты, в том числе и учреждения образования - детский сад в Петрикове, Гомельском районе, построена школа в Гомеле и многое другое. "Все это для дальнейшего созидания, во имя и на благо детей", - подчеркнул Владимир Привалов. Он пожелал ребятам новых побед и удач на жизненном пути, здоровья и чтобы дети всегда радовали своих родителей и самих себя.

После слов поздравлений ребят ждало увлекательное цирковое представление с акробатами, жонглерами, веселым клоуном, белыми медведями, дрессированными хорьками, сообразительными собаками. Ребята не только наблюдали за происходящим, но и становились участниками шоу. Вместе с артистами цирка играли в сказочные снежки и, конечно же, звали на торжество Деда Мороза и Снегурочку.

"Праздник подарил прекрасное настроение. Спасибо всем за это", - поделились ребята из многодетной семьи Мушковец, которая проживает в одном из новых микрорайонов областного центра. Приятным бонусом для Жени, Егора, Романа, Дианы стали и подарки от председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья.

Областной праздник стал частью республиканской новогодней благотворительной акции "Наши дети".-0-

Фото Сергея Холодилина

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