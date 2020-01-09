С хозяйским подходом

В КУП "Волковысское коммунальное хозяйство" работают профессионалы, по-настоящему влюбленные в свое дело. Все они - жители района, поэтому каждый день стараются создавать максимально комфортные условия на родной земле. Чем местным коммунальникам запомнился 2019 год, корреспонденту "7 дней" рассказал директор предприятия Андрей Клусов.

- Комфортная температура воздуха в квартире, холодная и горячая вода в кране, чистота и порядок во дворах, освещение улиц… Все эти блага уже давно воспринимаются нами как обыденность. А ведь за этим стоит огромный труд людей - работников коммунального хозяйства, - считает Андрей Клусов. - Наш коллектив один из крупнейших в районе - почти 1100 человек. Каждый из них является важным звеном в надежной и бесперебойной работе предприятия.

Так, за 2019 год КУП "Волковысское коммунальное хозяйство" успешно выполнило все показатели по энергосбережению, ликвидации потерь в тепловых сетях, содержанию улично-дорожной сети и многих других. Преуспели здесь и в капитальном ремонте жилфонда: при плане в 7888 квадратных метров, вышли на 9077 квадратных метров общей площади жилых домов. Ежегодно проводится модернизация водопровода и закупка необходимого оборудования. Без привлечения сторонних организаций коммунальники своими силами заменили по итогу года 7 километров тепловых сетей.

- Стараемся выполнять, а по возможности и перевыполнять необходимые показатели до конца года, - поясняет руководить. - Конечно, не все получается, но мы не останавливаемся на достигнутом и совершенствуем свою работу.

Каждодневный труд команды единомышленников Волковысского коммунального хозяйства заметен и в городе, и в районе. За последние годы на их счету немало масштабных проектов.

Тепловое хозяйство. Всего в районе обеспечивают подачу тепла в дома жителей 39 котельных, из них на балансе КУП "Волковысское коммунальное хозяйство" 37. Именно волковысские коммунальщики стали первыми в республике, кто оформил лизинг на строительство котельной в агрогородке Верейки.

За последние несколько лет в строй были введены еще три новые котельные, одна из которых с мини-ТЭЦ на местных видах топлива.

Строительство уникальной для района котельной осуществлялось с привлечением средств Всемирного банка. Общая сумма - 8,8 млн долларов.

- Ее уникальность в том, что одновременно котельная вырабатывает и тепло, и электроэнергию. Если ранее мы покупали электроэнергию по 29 копеек за 1 кВт, то сейчас ее себестоимость составляет всего 5 копеек. Ощутимую экономию имеем и по тепловой энергии - 62 рубля за гигакалорию, а по стране эта цифра доходит до свыше 90 рублей, - поясняет Андрей Юрьевич. - Еще один подобный теплоисточник, надеемся, в скором времени появится в городском поселке Красносельский, где до сих пор нет своей котельной. Покупная тепловая энергия у ОАО "Красносельскстройматериалы" составляет 30890 Гкал/год. Сейчас идет процесс подготовки необходимых документов.

Экология. Большое внимание коммунальники района уделяют раздельному сбору мусора. В каждом дворе установлены специальные контейнеры для пластика, стекла, бумаги. Для вывоза мусора предприятием закуплена дополнительная специализированная техника. Единственной проблемой было отсутствие сортировочной станции. Но в прошлом году Волковысский район попал в программу создания комплексных региональных центров по обращению с твердыми коммунальными отходами. Концепция предполагает, что собранные отходы будут направляться на крупные площадки в центры, где сформируют соответствующую инфраструктуру, обеспечивающую не только сбор ТКО, но и максимальное извлечение вторичных материальных ресурсов. Вместе с Волковыском в этой программе также находится Свислочь, Зельва, Мосты и Щучин.

Чистая вода. В районе ежегодно вводятся в строй новые станции обезжелезивания. Уже работает 10 станций, 2 из них построили в 2019 году. На текущий год в планах возведение еще двух станций в деревнях Лапеница и Субочи.

Протяженность водопроводной сети составляет 217 километров, 40 из которых находятся в сельской местности. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением по агрогородкам составляет почти 96%. По плану коммунальщики проводят модернизацию инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, доведенное задание на 2019 год выполнено в полном объеме. На территории очистных сооружений работает аккредитованная химическая лаборатория, услугами которой зачастую пользуются сторонние организации.

Важные объекты. На балансе КУП "Волковысское коммунальное хозяйство" - городской гостиничный комплекс "Березка" с комфортабельными номерами, укомплектованными мебелью и бытовой техникой, а также собственным кафе. Неподалеку располагается современный банный комплекс, где к услугам горожан парилка, бассейн и сауна. Работает в городе прачечная "Аквамарин" и производственный участок "Стиль", который включает в себя швейный и вязальный цеха, ритуальные услуги и магазины розничной торговли. Более 20 видов услуг предлагает современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Для посетителей открыт спортивный зал для игровых видов спорта, тренажерный зал, игровая площадка, где в летний сезон можно поиграть в пляжный волейбол, а зимой - покататься на коньках. Для любителей зимних видов спорта в ФОКе организован прокат коньков. В скором времени здесь планируется установить кедровые бочки, которые прекрасно сочетают в себе все преимущества бани, сауны и оздоровительных СПА-процедур с использованием природных компонентов.

231900, Гродненская область, г. Волковыск, ул. Карла Маркса, 7а

Тел: 8 (01512) 2-06-01

www.volkvkh.by

Марина ВАЛАХ, газета 7 Дней

Фото Сергея ШЕЛЕГА

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