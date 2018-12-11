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С какими ситуациями минчане обращаются в комиссии по содействию занятости

Регионы 11.12.2018 | 18:59
Фото из архива
Фото из архива
Содействие занятости населения Новости темы Содействие занятости населения
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11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В администрации Центрального района прошло заседание комиссии по содействию занятости населения под председательством главы администрации Дмитрия Петруши, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал Дмитрий Петруша, за прошедшую неделю в администрацию за разъяснением требований декрета "О содействии занятости населения" обратились 44 гражданина. Сегодня на заседании комиссии рассмотрен вопрос об исключении из базы данных не занятых в экономике десяти человек, ранее предоставивших в комиссию документы о трудоустройстве за границей. Еще 14 минчан пришли на заседание лично, среди них 10 недавно освободились из исправительных учреждений.

В числе записавшихся на прием - Евгений, который вместе с женой работает на себя в сфере графического дизайна. "В налоговую за предыдущий год мы отчитываемся до 1 марта, подаем декларации. Есть все документы, что платим подоходный налог как физические лица. Попали в базу не занятых в экономике. Я открыл последнее постановление Совета Министров, и действительно, нет оснований нас освобождать, хотя раньше в декрете была такая категория лиц - иные физические лица, которые платят подоходный налог", - рассказал он.

Дмитрий Петруша пообещал обратиться за разъяснением в вышестоящие органы, ответственные за формирование республиканской базы данных. "Вас услышали, для того и работает комиссия, чтобы войти в ситуацию каждого и отрегулировать законодательство", - отметил глава администрации.

Конкретно по данной семье на заседании принято решение исключить их из базы не занятых в экономике на три года, поскольку супруги воспитывают малолетнюю дочь.

Следующий посетитель Денис является собственником коммерческой недвижимости. "Я временно не работаю, сдаю площади в аренду. Агентом по платежам в налоговую является компания-арендатор. У меня есть документы о владении, договор найма. Офис сдается постоянно, подоходный налог оплачивается", - пояснил гражданин.

По словам начальника инспекции МНС по Центральному району Юрия Афанасьева, в положении о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, которое утверждено постановлением Совета Министров №239, есть пункт, который касается сдачи в аренду жилых и нежилых помещений, но там речь идет о физических лицах. В данной ситуации налоги уплачивает за гражданина юридическое лицо. Учитывая предъявленные обстоятельства, комиссия единогласно приняла решение исключить заявителя из базы не занятых в экономике до окончания срока действия договора аренды.

Среди обратившихся в комиссию была женщина, которая беспокоится, что из-за длительной болезни (находилась 9 месяцев на больничном, прошла несколько курсов реабилитации) и увольнения с прежнего места работы в июле текущего года может оказаться в базе не занятых в экономике граждан.

Как пояснил Дмитрий Петруша, информация о том, что заявительница считается временно не занятой в экономике, появится в базе только через три месяца. Ей предложили обратиться в службу занятости для помощи в трудоустройстве, разъяснив, что в центр занятости можно записаться по телефону на определенное время, чтобы не ждать. "Приходите со всеми необходимыми документами, заключением врачебно-консультационной комиссии. Предложим варианты", - добавила представитель отдела обслуживания граждан №1 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. "Спасибо. Думаю, за три месяца мне удастся трудоустроиться", - поблагодарила женщина.

Еще один минчанин в настоящее время работает по договорам подряда. Изучив документы, комиссия приняла решение исключить его из списка не занятых в экономике до конца I квартала 2019 года. Мужчина поинтересовался, как он может удостовериться в этом. "В январе база должна обновиться. В любом районе в службе "Одно окно" можно получить логин и пароль, чтобы по ним войти в базу и онлайн узнать информацию на текущий момент", - рассказал Дмитрий Петруша.

После записавшихся на прием минчан в зал пригласили тех, кто недавно освободился из исправительных учреждений. Это одна из тех категорий, которая нуждается в особом внимании всех служб. Граждане признались, что трудятся неофициально или находятся в поиске работы. Как выяснилось, в центре занятости они не регистрировались.

"Я пробовал трудоустроиться во многие места, но мне отказали, - рассказал один из них. - Я столяр-плотник, но трудовой книжки не имею. Сейчас работаю на себя".

Еще один молодой человек по специальности каменщик, электрогазосварщик, мастер отделочных работ. Также подрабатывает неофициально.

Мужчинам напомнили, что в феврале следующего года они, как признанные не занятыми в экономике, получат извещения по оплате коммунальных услуг с расчетом стоимости за отопление по повышенному тарифу, если до этого срока не предоставят документы о занятости - либо договор подряда, справку с места работы, либо извещение об оплате налогов на правах физического лица.

Комиссии по трудоустройству в рамках реализации декрета "О содействии занятости населения" созданы в каждом районе Минска. В их состав входят представители различных структурных подразделений и служб, предприятий и организаций районов. Одна из задач комиссий - помочь человеку в трудоустройстве, а в случае необходимости получить новую специальность. С графиком работы комиссий можно ознакомиться на официальных интернет-сайтах администраций.-0-

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Теги
занятость, Минск, трудоустройство
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