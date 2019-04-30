С открытием движения под МКАД с 1 мая общественный транспорт пойдет по привычным схемам

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с открытием движения транспорта под путепроводом МКАД - ул. Академика Курчатова с 1 мая возвращается привычный график движения общественного транспорта по данному участку, а временные маршруты отменяются, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

В частности, по постоянным схемам будут ходить автобусы маршрутов №28 "ДС Серова - Масюковщина", №47С "Вокзал - Филиал БГУ", №96 "ДС Малиновка-4 - Филиал БГУ". И отменяется работа автобусного маршрута №928 "Брилевичи - Чюрлениса".

Как сообщалось, движение по двум ремонтируемым путепроводам на 3-м и 25-м км на МКАД откроется к 1 мая. После II Европейских игр планируется приступить к ремонту "зеркальной" части путепроводов: если сейчас отремонтировали 3-й км внутреннего кольца и 25-й км внешнего, то летом работы начнутся соответственно на внешнем и внутреннем кольце. Движение по ним будет закрыто и организовано по отремонтированным участкам - полноценным четырем полосам (по две в каждом направлении).-0-