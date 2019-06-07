Сад лекарственных растений заложат в Могилеве

7 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве 8 июня в ходе местной инициативы "Город-сад, город-луг" пройдет тренинг по закладке сада лекарственных растений как зоны поддержки биологического разнообразия города, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском государственном университете имени А.А. Кулешова (МГУ).
Поучаствовать в тренинге может каждый. Во время мероприятия на территории агробиологической станции "Любуж" университета (старт в 9.00) будут высажены более 200 лекарственных растений (более 20 видов). Участники ознакомятся с особенностями по их выращиванию и уходу, чтобы в последующем применить эти знания на своих приусадебных участках.
"Город-сад, город-луг" возрождает традиции городского аптекарского огорода, существовавшего в Могилеве на территории общественного сада Подниколье с первой половины ХХ века, и применяет новые методы организации общественных городских огородов и зеленых пространств, - отметили в университете. - Проект призван показать горожанам, как каждый может поучаствовать в развитии зеленых территорий города и овладеть практическими навыками выращивания декоративных и лекарственных растений, организации зон поддержки биоразнообразия с использованием местных видов растений".
Планируется, что с ходом времени лекарственный сад будет пополняться новыми растениями.
Общественная инициатива реализуется по проекту "Коммунальное управление в городах - коммуникация и управление для вовлечения общественности в управление городским хозяйством в Беларуси (КОМГОР)", финансируемому Европейским союзом. Организатором выступает Могилевский областной отдел Белорусского географического общества совместно с МГУ имени А.А. Кулешова, общественными объединениями "Экопроект" и "ЭНДО" и при поддержке горисполкома.-0-
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