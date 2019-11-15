"Сад Победы - Сад Жизни" заложат в Мядельском районе

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мядельском районе во время акции "Цветы Великой Победы" запланирована закладка "Сада Победы - Сада Жизни", сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Ожидается, что в мероприятии, которое состоится 16 ноября на базе экскурсионно-туристического комплекса "Аптекарский сад", примут участие представители Коммунистической партии Беларуси, депутатского корпуса и Коммунистической партии России, делегация из Украины.

Участники высадят 75 деревьев - по количеству лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Таким образом, они заложат символический "Сад Победы - Сад Жизни".

Также гостям предложат посетить экскурсию по туристическому комплексу, познакомиться с технологией выращивания лекарственных трав, попробовать чай из белорусских лекарственных трав "Аптекарского сада", посмотреть выступления творческих коллективов Мядельского района.

Акция "Цветы Великой Победы" традиционно проходит в Беларуси весной, а в этот раз состоится осенью и даст старт мероприятиям международного коммунистического актива, посвященным 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.-0-