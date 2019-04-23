Салют в День Победы будет дан из пяти точек Минска

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День Победы праздничный салют в Минске планируют дать с пяти точек, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.
Первая точка будет организована в районе площади Победы. Комбинированные установки разместят в парках имени Горького и имени Я.Купалы.
Вторая локация будет расположена в районе стелы "Минск - город-герой" на площадке перед Комсомольским озером, третья - на взлетном поле аэропорта Минск-1.
Четвертую позицию для салюта пиротехники выбрали в деревне Зацень, что находится вблизи водохранилища Дрозды.
В качестве пятой позиции определена территория парковой зоны 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады микрорайона Восточный в Уручье.-0-
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