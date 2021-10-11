Самая богатая женщина: мама 13 детей из Брестской области о семье и отношении к жизни

В Беларуси началась Неделя матери. Брестская область безоговорочно удерживает пальму первенства самой многодетной в стране. Таких семей в регионе почти 24 тыс. Подавляющее большинство из них (78%) воспитывают троих детей. Но есть и рекордсмены. Например, в Ивацевичском районе живет самая большая в области семья, в которой 14 детей. В Пинске супруги воспитывают 13 сыновей и дочерей. В Ивановском и Лунинецком районах живут семьи, которые растят по 12 детей, в Брестском и Пинском - по 11. Замыкают этот рейтинг семьи из Ивановского, Каменецкого и Столинского районов, воспитывающие по 10 детей. Корреспонденту БЕЛТА удалось побеседовать с одной из мам из списка самых-самых. Вместе с мужем Анатолием 40-летняя пинчанка Жанна Ярутич растит 13 ребятишек. Их младшей дочери нет еще и месяца.

- Сначала хочу поздравить вашу семью с рождением младшей дочери. Как решили назвать малышку?

- Спасибо большое. Дочка появилась на свет 22 сентября. С именем еще не определились. Дети предлагают назвать Мариной или Ириной. Думаем.

- Вы мечтали о такой большой семье или так распорядилась судьба?

- Нас у мамы было пятеро. Мне казалось, что мало, в детстве не хватало общения. Поэтому мечтала, что в моей семье будет больше детей. Вообще хотела не меньше семи, а получилось, что в два раза превзошла свою мечту.

- Можете поделиться историей своей семьи?

- Отучившись в Пинском медицинском колледже, работала фельдшером в Молодельчицком фельдшерско-акушерском пункте. Недалеко жил мой будущий муж Анатолий. Время от времени на работу приходилось добираться попутным транспортом, иногда и он меня подвозил. Мы знали друг друга и раньше, но тогда познакомились поближе.

Я работала и параллельно заочно училась в Полесском государственном университете. Учеба легко давалась, получалось совмещать с семьей. Плюс помогали мама и сестра. Оканчивала вуз, будучи мамой двоих детей. Можно сказать, третий был на подходе.

- Некоторые женщины говорят, что чем в семье больше детей, тем с ними легче, чем с одним или двумя. Согласитесь с этим мнением?

- Соглашусь. Мне сложнее всего было, наверное, с пятью-шестью детьми. Они все были маленькими, всем нужна была мама. Когда подросли, сами стали няньками. Им интересно: хотят подержать маленького ребенка на руках, могут даже поспорить, кто его будет катать в коляске. Поэтому сейчас мне намного проще и легче того времени, когда детей у нас было меньше.

- А расскажите, пожалуйста, о своих детях. Чем ребята увлекаются?

- Нашему самому старшему сыну Рувиму уже 17 лет. Он учится в Пинском аграрно-техническом колледже. Ему нравится, учится на права, открывает разные категории. Александр сейчас в десятом классе. Он пока не определился с будущей профессией. Время покажет. Анастасия ходит в девятый класс. Ей многое нравится: она хорошо учится, увлекается шитьем, кулинарией - всесторонне развитый ребенок. Младше нее Даниил, увлекается музыкой. Кстати, старшие мальчики играют на баяне.

Вячеслав отлично учится в школе, очень любит читать книги. Мне кажется, что он перечитал все, что только можно было. Сын играет на валторне и скрипке. Десятилетняя Анна тоже хорошо учится в школе, играет на скрипке и фортепиано. Она у нас очень ответственная девочка, староста в классе. Юлия - второклассница. Она мечтает научиться играть на фортепиано. В следующем году пойдет в музыкальную школу. Наталья в сентябре пошла в первый класс. Очень шустрая, везде успевает: и детей нянчить, и коленки себе разбить. Но проблем с ней нет, не вредничает. Ну и совсем еще малыши Анатолий, Павел, Ольга, Вениамин и самая младшая дочка.

Дети у нас самостоятельные. Считаем, что маленькие - пока не пошли в школу и в первом классе. Потом - взрослые. Они должны учиться сами за собой ухаживать, заниматься уроками. Старшие помогают младшим. Конечно, если у меня есть возможность, тоже помогаю с уроками. Но в основном они стараются справляться самостоятельно.

Дети увлекаются музыкой, ходят в воскресную школу, любят читать, не зависают в телефонах. Младшие обожают играть в школу, у них мечта стать учителем. Дома они ее реализуют на тех, кого сумеют собрать. Благо детей в семье много.

- Интересно, как начинается утро в такой большой семье?

- Наверное, будни и выходные почти не отличаются друг от друга. Дети рано просыпаются. Даже в воскресенье не спят долго. Позавтракаем - и каждый расходится по своим делам. Кто идет гулять, кто учиться, у всех есть занятия.

Думаю, у многих возникнет вопрос о финансах. Да, семья у нас большая. Мы научились жить так, чтобы нам хватало, грамотно распределяем деньги. Учим этому и детей, прививаем им любовь к труду. Старшие дети подрабатывают летом. Например, в этом году собирали голубику, зарабатывали сами на свои "хотелки".

- Кстати, у вашего супруга редкая и необычная для горожанина профессия. Он работает пчеловодом…

- Детство мужа прошло в деревне. Пчел разводил его дедушка. В молодости он тоже начал заниматься, а потом это переросло в серьезное увлечение. Количество пчелосемей постепенно увеличивалось. В это время в лесхозе искали пчеловода. Кто-то посоветовал обратиться к Анатолию. Его приняли, он дополнительно отучился по этой специальности. Мужу нравится работа, хотя она и нелегкая, на мой взгляд. Весной, летом, осенью - постоянно пропадает на пасеке.

- Наверное, у него остается не так много времени на помощь по дому?

- Если он дома, конечно, помогает. Хозяйством в основном занимается муж, старшие мальчики помогают. У нас частный дом, держим двух поросят, курочек, в деревне садим картошку. Я же занимаюсь домом, на участке у меня есть небольшой огородик.

- Понимаю, что в череде семейных забот очень сложно выкроить время на себя любимую. Все же получается?

- Если захочу отдохнуть, могу себе это позволить. Старшие дети помогут, с пониманием относятся. Когда устаю, в доме тишина и никто не тревожит. В это время мне никто не дозвонится, дети не поднимут трубку и не позовут к телефону. В воскресенье у меня выходной.

У меня есть хобби - музыка. Играю на фортепиано и на скрипке, иногда - на гитаре, баяне. Классическая музыка успокаивает. Прививаю и детям любовь к классике.

- А как отдыхаете всей семьей?

- Если честно, то отдыхать всем вместе особо не получается. Чтобы куда-то выехать семьей, нужна большая машина. В основном каждый отдыхает по отдельности так, как получается. Кто-то проводит время у бабушки, кто-то - с друзьями.

- Завершая беседу, не могу не спросить: что считаете своим самым большим богатством?

- Для меня это дети. Ради них я живу!

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