Самая богатая женщина: мама 13 детей из Брестской области о семье и отношении к жизни

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 11 октября 2021
Минск Ясно +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:51 Три человека погибли при пожаре в Гомельском районе Происшествия
17:48 Буров: безопасность и противодействие преступности остаются в числе солидарных интересов стран СНГ Общество
17:38 За сентябрь проиндексирована МЗП и два вида денежных доходов - Минтруда Общество
17:27 В Доминикане отменили введенный из-за COVID-19 режим ЧП и комендантский час В мире
17:22 В Украине зафиксировано рекордное за всю историю количество обращений на номер 103 В мире
17:20 Более 250 неиспользуемых объектов вовлекли в хозоборот или снесли в Гомельской области за 9 месяцев Регионы
17:18 Самая богатая женщина: мама 13 детей из Брестской области о семье и отношении к жизни Регионы
17:13 В Брестской области ускорились темпы вакцинации против COVID-19 Регионы
17:03 В больницах Минской области более 95% заболевших COVID-19 непривиты Регионы
16:50 Беларусь готова участвовать в развитии транспортной инфраструктуры Азербайджана Общество
16:42 В Гродно за циничные надписи на остановках мужчина получил 1,5 года "химии" Происшествия
16:38 ГТК: для недопущения скопления транспорта на таможенной границе усилены смены в пунктах пропуска Общество
16:36 Чем запомнилась Нобелевская неделя - 2021: лауреаты премии и их достижения В мире
16:34 Дорожные строители Болгарии вышли на массовые акции, требуя выплаты 450 млн евро долга В мире
16:33 В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6 В мире
16:31 Республиканский слет студенческих педотрядов пройдет в Мозыре с 15 по 17 октября Регионы
16:22 В Минске в ДТП попал служебный автомобиль милиции Происшествия
16:21 Правоохранители изъяли более 9,3 тыс. боеприпасов и 520 единиц оружия во время акции "Арсенал" Общество
16:20 В Витебске речевыми информаторами оборудуют семь остановок общественного транспорта Регионы
16:18 Инфляция в Беларуси в сентябре составила 1,3% Экономика
16:10 БУТБ: биржевой товарооборот демонстрирует положительную динамику по всем направлениям Экономика
16:08 Экспорт Могилевской области в Приморский край увеличился на 84% Регионы
16:00 Соловей: резервы роста отстающих районов - в развитии производств и новых инвестпроектах Регионы
15:58 Житель Борисова установил мошенническую программу на телефон и потерял Br18 тыс. Происшествия
15:53 В пригороде Лунинца проводят раскопки ранее неизвестного места захоронения времен войны Регионы
15:51 В Щучине спасатели сняли кошку с семиметровой березы Регионы
15:50 Экспозицию "Нежная, милая, добрая" презентовали в НББ ко Дню матери Культура
15:49 Отраслевой профсоюз поможет закупить кислородные концентраторы для пяти белорусских больниц Регионы
15:47 В Гродненской области от гриппа планируют привить около 40% жителей Регионы
15:41 Выставка черно-белой аналоговой фотографии Виктора Бутры открылась в Минске Культура
Все новости
Все новости
Регионы
11 октября 2021, 17:18

Самая богатая женщина: мама 13 детей из Брестской области о семье и отношении к жизни

В Беларуси началась Неделя матери. Брестская область безоговорочно удерживает пальму первенства самой многодетной в стране. Таких семей в регионе почти 24 тыс. Подавляющее большинство из них (78%) воспитывают троих детей. Но есть и рекордсмены. Например, в Ивацевичском районе живет самая большая в области семья, в которой 14 детей. В Пинске супруги воспитывают 13 сыновей и дочерей. В Ивановском и Лунинецком районах живут семьи, которые растят по 12 детей, в Брестском и Пинском - по 11. Замыкают этот рейтинг семьи из Ивановского, Каменецкого и Столинского районов, воспитывающие по 10 детей. Корреспонденту БЕЛТА удалось побеседовать с одной из мам из списка самых-самых. Вместе с мужем Анатолием 40-летняя пинчанка Жанна Ярутич растит 13 ребятишек. Их младшей дочери нет еще и месяца.

- Сначала хочу поздравить вашу семью с рождением младшей дочери. Как решили назвать малышку?

- Спасибо большое. Дочка появилась на свет 22 сентября. С именем еще не определились. Дети предлагают назвать Мариной или Ириной. Думаем.

- Вы мечтали о такой большой семье или так распорядилась судьба?

- Нас у мамы было пятеро. Мне казалось, что мало, в детстве не хватало общения. Поэтому мечтала, что в моей семье будет больше детей. Вообще хотела не меньше семи, а получилось, что в два раза превзошла свою мечту.

- Можете поделиться историей своей семьи?

- Отучившись в Пинском медицинском колледже, работала фельдшером в Молодельчицком фельдшерско-акушерском пункте. Недалеко жил мой будущий муж Анатолий. Время от времени на работу приходилось добираться попутным транспортом, иногда и он меня подвозил. Мы знали друг друга и раньше, но тогда познакомились поближе.

Я работала и параллельно заочно училась в Полесском государственном университете. Учеба легко давалась, получалось совмещать с семьей. Плюс помогали мама и сестра. Оканчивала вуз, будучи мамой двоих детей. Можно сказать, третий был на подходе.

- Некоторые женщины говорят, что чем в семье больше детей, тем с ними легче, чем с одним или двумя. Согласитесь с этим мнением?

- Соглашусь. Мне сложнее всего было, наверное, с пятью-шестью детьми. Они все были маленькими, всем нужна была мама. Когда подросли, сами стали няньками. Им интересно: хотят подержать маленького ребенка на руках, могут даже поспорить, кто его будет катать в коляске. Поэтому сейчас мне намного проще и легче того времени, когда детей у нас было меньше.

- А расскажите, пожалуйста, о своих детях. Чем ребята увлекаются?

- Нашему самому старшему сыну Рувиму уже 17 лет. Он учится в Пинском аграрно-техническом колледже. Ему нравится, учится на права, открывает разные категории. Александр сейчас в десятом классе. Он пока не определился с будущей профессией. Время покажет. Анастасия ходит в девятый класс. Ей многое нравится: она хорошо учится, увлекается шитьем, кулинарией - всесторонне развитый ребенок. Младше нее Даниил, увлекается музыкой. Кстати, старшие мальчики играют на баяне.

Вячеслав отлично учится в школе, очень любит читать книги. Мне кажется, что он перечитал все, что только можно было. Сын играет на валторне и скрипке. Десятилетняя Анна тоже хорошо учится в школе, играет на скрипке и фортепиано. Она у нас очень ответственная девочка, староста в классе. Юлия - второклассница. Она мечтает научиться играть на фортепиано. В следующем году пойдет в музыкальную школу. Наталья в сентябре пошла в первый класс. Очень шустрая, везде успевает: и детей нянчить, и коленки себе разбить. Но проблем с ней нет, не вредничает. Ну и совсем еще малыши Анатолий, Павел, Ольга, Вениамин и самая младшая дочка.

Дети у нас самостоятельные. Считаем, что маленькие - пока не пошли в школу и в первом классе. Потом - взрослые. Они должны учиться сами за собой ухаживать, заниматься уроками. Старшие помогают младшим. Конечно, если у меня есть возможность, тоже помогаю с уроками. Но в основном они стараются справляться самостоятельно.

Дети увлекаются музыкой, ходят в воскресную школу, любят читать, не зависают в телефонах. Младшие обожают играть в школу, у них мечта стать учителем. Дома они ее реализуют на тех, кого сумеют собрать. Благо детей в семье много.

- Интересно, как начинается утро в такой большой семье?

- Наверное, будни и выходные почти не отличаются друг от друга. Дети рано просыпаются. Даже в воскресенье не спят долго. Позавтракаем - и каждый расходится по своим делам. Кто идет гулять, кто учиться, у всех есть занятия.

Думаю, у многих возникнет вопрос о финансах. Да, семья у нас большая. Мы научились жить так, чтобы нам хватало, грамотно распределяем деньги. Учим этому и детей, прививаем им любовь к труду. Старшие дети подрабатывают летом. Например, в этом году собирали голубику, зарабатывали сами на свои "хотелки".

- Кстати, у вашего супруга редкая и необычная для горожанина профессия. Он работает пчеловодом…

- Детство мужа прошло в деревне. Пчел разводил его дедушка. В молодости он тоже начал заниматься, а потом это переросло в серьезное увлечение. Количество пчелосемей постепенно увеличивалось. В это время в лесхозе искали пчеловода. Кто-то посоветовал обратиться к Анатолию. Его приняли, он дополнительно отучился по этой специальности. Мужу нравится работа, хотя она и нелегкая, на мой взгляд. Весной, летом, осенью - постоянно пропадает на пасеке.

- Наверное, у него остается не так много времени на помощь по дому?

- Если он дома, конечно, помогает. Хозяйством в основном занимается муж, старшие мальчики помогают. У нас частный дом, держим двух поросят, курочек, в деревне садим картошку. Я же занимаюсь домом, на участке у меня есть небольшой огородик.

- Понимаю, что в череде семейных забот очень сложно выкроить время на себя любимую. Все же получается?

- Если захочу отдохнуть, могу себе это позволить. Старшие дети помогут, с пониманием относятся. Когда устаю, в доме тишина и никто не тревожит. В это время мне никто не дозвонится, дети не поднимут трубку и не позовут к телефону. В воскресенье у меня выходной.

У меня есть хобби - музыка. Играю на фортепиано и на скрипке, иногда - на гитаре, баяне. Классическая музыка успокаивает. Прививаю и детям любовь к классике.

- А как отдыхаете всей семьей?

- Если честно, то отдыхать всем вместе особо не получается. Чтобы куда-то выехать семьей, нужна большая машина. В основном каждый отдыхает по отдельности так, как получается. Кто-то проводит время у бабушки, кто-то - с друзьями.

- Завершая беседу, не могу не спросить: что считаете своим самым большим богатством?

- Для меня это дети. Ради них я живу!

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Более 250 неиспользуемых объектов вовлекли в хозоборот или снесли в Гомельской области за 9 месяцев
Фото из архива В Брестской области ускорились темпы вакцинации против COVID-19
Фото из архива В больницах Минской области более 95% заболевших COVID-19 непривиты
Фото из архива Республиканский слет студенческих педотрядов пройдет в Мозыре с 15 по 17 октября
Фото из архива В Витебске речевыми информаторами оборудуют семь остановок общественного транспорта
Фото Могилевского облисполкома Экспорт Могилевской области в Приморский край увеличился на 84%
Главное
О росте цен, ассортименте, пропагандистах и революции. Главное из речи Лукашенко о потребкооперации
Беларусь в январе-августе увеличила экспорт товаров и услуг до $30,4 млрд
Поздравления, акции, конференции: в Беларуси стартует Неделя матери
Гомельчанка пользовалась приложением Оплати™ и выиграла квартиру в центре столицы
Топ-новости
Макей посещает с рабочим визитом Казахстан
Шпаковский о санкциях: пока сложно сказать, когда Евросоюз успокоится, - вложено много средств
За сентябрь проиндексирована МЗП и два вида денежных доходов - Минтруда
Ограничения на посещение лесов действуют в 10 районах Беларуси
Новые лидеры строительной отрасли с потенциалом локомотива
Правоохранители изъяли более 9,3 тыс. боеприпасов и 520 единиц оружия во время акции "Арсенал"
Европейский подход к строительству и ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ! Minsk World – идеальное место для вашей комфортной жизни!
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1943 пациента с COVID-19, выписаны 1135
Самая богатая женщина: мама 13 детей из Брестской области о семье и отношении к жизни
БУТБ: биржевой товарооборот демонстрирует положительную динамику по всем направлениям
Беларусь готова участвовать в развитии транспортной инфраструктуры Азербайджана
Около 130 научно-технических разработок представят на выставке Energy Expo
ГПК: польские военные стреляют в воздух и бьют дубинками беженцев
ГТК: для недопущения скопления транспорта на таможенной границе усилены смены в пунктах пропуска
До +14°С ожидается в Беларуси 12 октября
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Неделя матери в Беларуси Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.