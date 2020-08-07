7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая высокая урожайность зерновых - в Гродненской области. Такая информация размещена на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 7 августа в Беларуси убрано 1,2 млн га зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса), что составляет 57% запланированной уборочной площади. Намолочено почти 4,8 млн т зерна при средней урожайности 38,3 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 32,2 ц/га).

Более 1 млн т намолотили сельскохозяйственные организации Брестской, Гродненской и Минской областей, 689 тыс. т - Гомельской, по 473 тыс. т и 400 тыс. т - Могилевской и Витебской соответственно.

Урожайность зерновых культур высокая во всех регионах страны, но лучшие результаты показывают труженики Гродненской области. Средняя урожайность по зерновым культурам в области - 50 ц/га (плюс 11,8 ц/га к прошлому году), в Гродненском районе - 77 ц/га. При этом шесть организаций района получают урожайность более 90 ц/га.

Для уборки и доработки урожая зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях Беларуси имеется 8,5 тыс. зерноуборочных комбайнов, 2,3 тыс. зерноочистительно-сушильных комплексов. Готовность парка зерноуборочной техники сохраняется на уровне 94-96%.

Для поддержания готовности техники и оперативного устранения отказов по техническим причинам в организациях агросервиса, на заводах-изготовителях и в их технических центрах созданы мобильные ремонтные звенья и организовано дежурство специалистов в вечернее время, выходные и праздничные дни.

Льносеющие организации страны ведут уборку льна-долгунца. На сегодня вытереблено 34 тыс. га (70%) подлежащих уборке площадей. Завершили эти работы селхозорганизации Брестской области, близки к завершению - в Гомельской и Гродненской областях.

Темпы заготовки травяных кормов выше прошлогоднего уровня. В Беларуси заготовлено 3,94 млн т кормовых единиц травяных кормов (126% к соответствующему периоду 2019 года), что на условную голову скота составляет 12,8 ц кормовых единиц (плюс 2,7 ц к соответствующему периоду 2019 года).

Параллельно ведется уборка соломы (убрано 47% скошенных посевов) и подготовка площадей под сев озимых крестоцветных культур (подготовлено 35%).-0-