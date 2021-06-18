Самодеятельных поэтов и композиторов из Витебской области соберет праздник в Лиозно

18 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ХІІІ областной праздник-конкурс самодеятельных поэтов и композиторов "Песні сунічных бароў", посвященный Году народного единства, пройдет 19 июня в Лиозно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре народного творчества.

В празднике примут участие более 40 самодеятельных поэтов и композиторов из Витебской области, которые пишут стихи, песни, музыку. "Участники конкурса представят литературно-поэтические произведения на тему народного единства, патриотической и другой тематики. Представленные песни, стихи и инструментальные пьесы будут звучать как в исполнении самих авторов, так и солистов, дуэтов, ансамблей. Представители районов привезут на праздник-конкурс свои "сунічныя" сувениры", - отметили в центре.

Также свою работу на литературно-музыкальной площадке представят 15 литературных, музыкально-поэтических клубов и любительских объединений со званием "народный".

Организаторы областного праздника-конкурса - управление культуры Витебского облисполкома, областной методический центр народного творчества и отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лиозненского райисполкома.-0-