Санатории Гродненской области в этом году приняли более 2 тыс. безвизовых туристов

20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Популярность отдыха в белорусских санаториях у иностранцев растет, способствует этому возможность приехать на оздоровление без визы. Количество таких отдыхающих в здравницах Гродненской области уже превысило 2 тыс. человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Гродненского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Анатолий Гончар.

Привлекает иностранцев высокое качество услуг и доступные цены. С 10 ноября вступил в силу указ №300 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан". В соответствии с ним вся территория Гродненской области стала доступна для группового посещения при следовании по туристическому маршруту на срок до 15 суток. Для безвизовых туристов стали доступны все 10 санаториев региона, ранее у них была возможность отдохнуть в четырех здравницах в Гродненском районе.

Сегодня в санатории "Энергетик", что расположен в Волковысском районе, чествовали двухтысячного безвизового туриста, приехавшего по путевке в здравницу. Им оказался поляк Кшиштоф Хлевинский из города Плоцк, он приехал на отдых вместе с другом. Мужчина в белорусских санаториях отдыхает уже много лет. В тот же "Энергетик" ранее приезжал по визе и поэтому с нетерпением ждал расширения безвизовой зоны. Отдых в Беларуси теперь, по его словам, стал еще более привлекательным.

"Важно, что до 15 суток увеличен и срок пребывания безвизовых туристов. А с санаторием это позволяет организовать полноценный курс лечения", - отметил Анатолий Гончар. Он добавил, что юбилейный турист, например, пробудет в санатории 14 дней.

С расширением безвизовой территории отмечается рост интереса иностранцев к здравницам, которые вошли в нее. С 10 ноября они активно бронируют места в санаториях.

По итогам 9 месяцев 2019 года темпы роста экспорта услуг санаториями региона превысили 107%. Выручка по итогам трех кварталов года возросла с Br19 млн до Br21 млн. Свою лепту в этот показатель внесли и безвизовые туристы. С увеличением количества доступных для них санаториев поток таких отдыхающих лишь возрастет, уверен Анатолий Гончар.-0-