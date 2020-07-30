Санация Гомельского жирового комбината проходит успешно - Снопков

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра, уполномоченный представитель Президента в Гомельской области Николай Снопков провел встречу с трудовым коллективом ОАО "Гомельский жировой комбинат", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

В настоящее время предприятие переживает непростые времена - находится в стадии санации. Однако процесс идет довольно успешно. Коллектив во главе с антикризисным управляющим Дмитрием Борейко усиленно работает на снижение затрат, выпуск новой конкурентоспособной продукции и расширение зоны экспорта, отметили в пресс-службе.

Первый заместитель премьер-министра позитивно оценил состояние дел на комбинате. "Динамика развития предприятия не оставляет сомнений, что санация проходит успешно. Хочу заметить, что антикризисный управляющий - один из лучших в стране. У него уже был позитивный опыт преодоления кризиса на Калинковичском мебельном комбинате. Перспективы у предприятия определенно есть, как есть и проблемы. В первую очередь с поставкой сырья и с реализацией на внутреннем рынке. Их необходимо отрегулировать путем взаимодействия с торговыми сетями и закупки продукции бюджетными учреждениями. Думаю, системно, не конкретно для этого предприятия, но и для него в том числе, на уровне правительства с учетом поставленных Президентом задач по импортозамещению и стимулированию внутреннего спроса мы сможем это решить", - сказал Николай Снопков.

Он также отметил потенциал комбината по экспорту в КНР. Более 30% в объеме производства Гомельского жирокомбината занимает хозяйственное мыло. "Гомельское мыло воспринимают в Китае как изделие ручной работы", - добавил первый заместитель главы правительства.

Николай Снопков ответил на вопросы работников предприятия - от текущей ситуации с коронавирусом до шагов, предпринимаемых правительством по развитию малого бизнеса, и тарифов на электроэнергию после ввода АЭС. Он также анонсировал планы по принятию госпрограммы, стимулирующей развитие электротранспорта в стране.-0-