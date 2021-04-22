Санэпидслужба Минска: воду можно пить уже в трех дошкольных учреждениях, пострадавших от аварии

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В трех учреждениях дошкольного образования в пострадавших от аварии на трубопроводе районах вода уже пригодна для питья, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Санэпидслужба продолжает отслеживать ситуацию с водой в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах после аварии на трубопроводе.

"Согласно результатам лабораторных исследований, проведенных в 14.00, пробы воды, отобранные в учреждениях образования Заводского района (дошкольный центр развития ребенка №276, ясли-сад №175 и ясли-сад №322), соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям", - сказано в сообщении.

Контроль качества питьевой воды, подаваемой населению Заводского, Ленинского и Октябрьского районов, продолжается, причем мониторинг в детских учреждениях проводится в приоритетном порядке. Пока врачи рекомендуют на других объектах (кроме упомянутых выше детских учреждений) использовать в питьевых целях бутилированную либо привозную воду.-0-