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16 ноября 2020, 18:38

Саннадзор проводит мониторинг соблюдения масочного режима в Гомеле

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16 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Саннадзор проводит мониторинг соблюдения масочного режима в Гомеле. Об этом сообщил журналистам главный санитарный врач областного центра Николай Рубан, передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Рубан напомнил, что с 9 ноября по всей Гомельской области введен масочный режим. Главный санитарный врач областного центра обратил внимание руководителей организаций, предприятий и учреждений на ответственность за выполнение требований по организации противоэпидемических мероприятий. Решением облисполкома контролирующая функция возложена на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также его структурные подразделения.

Есть общие и специфические требования к учреждениям разного типа с учетом их профиля. "В целом на предприятиях и объектах должен быть необходимый запас масок на всех сотрудников, исходя из требования менять СИЗы каждые два часа, а также дезинфицирующих средств для уборки и обработки рук работников и посетителей", - уточнили в центре гигиены и эпидемиологии. Также в зоне открытого доступа важно разместить информацию о профилактике заболеваний, ее можно скачать на сайте центра.

Ежедневно специалисты отдела гигиены и отдела эпидемиологии посещают организации, предприятия и учреждения Гомеля, изучают, как выполняются положения плана мероприятий по предупреждению распространения инфекции COVID-19 среди населения. По итогам этой работы при необходимости выносят предписания, рекомендации.

По данным специалистов, показатель по количеству заболевших COVID-19 динамичен, изменяется изо дня в день. Случаи инфицирования в областном центре, как и по республике, регистрируются ежедневно.

Приказом главного управления здравоохранения Гомельской области утвержден перечень больниц, которые перепрофилированы под прием пациентов с инфекцией. В некоторых случаях речь идет об учреждении в целом либо конкретных отделениях.

Амбулаторно-поликлиническая служба Гомеля переведена в особый режим работы. По отработанной схеме идет прием людей с симптомами ОРВИ и без них. Для заболевших имеется отдельный вход, организован входной фильтр. Также действуют разграничения по времени для тех направлений, где невозможно разделить потоки пациентов территориально. К примеру, доступ в единственный в поликлинике флюорокабинет разграничен для пациентов с признаками ОРВИ и здоровых по времени. Между посещениями кабинета обязательно проводится дезинфицирующая обработка.

Николай Рубан подчеркнул, что простые меры профилактики помогут снизить риск заражения острыми респираторными инфекциями, в том числе COVID-19. Важно соблюдать гигиену рук и респираторный этикет, регулярно проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, стараться снизить посещение многолюдных мест. При появлении симптомов ОРИ стоит вызвать врача на дом.-0-

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