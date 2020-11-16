Сбор инициатив и консультации: общественные приемные продолжают работать в Минской области

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области продолжают организовывать общественные приемные по сбору инициатив по вопросам конституционной реформы и актуальным проблемам страны и регионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Так, два раза в неделю, по средам и субботам, во всех районах области представители райисполкомов, больниц, профсоюзов встречаются с населением, отвечают на тематические вопросы, дают консультации и принимают предложения граждан по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь.

Ближайшая общественная приемная в Центральном регионе пройдет в среду, 18 ноября. Прием граждан начнется в 14.00. Подготовлены ответственные, которые будут общаться с населением. Например, в Дзержинске по ул. Набережная, д. 22А, 2 этаж, каб. 5 с населением готовы пообщаться помощник депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Виктор Феоктистов, председатель Дзержинской районной организации республиканского общественного объединения "Белая Русь" Раиса Смеян и заместитель начальника Дзержинского филиала РУП "Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" Константин Лейченко. А в Молодечно по ул. Притыцкого, 3-А инициативы в этот день будут собирать председатель организации по производственному принципу Молодечненской районной организации "Белая Русь" управления по образованию райисполкома Зоя Кокаш, заместитель директора по идеологической работе УП "Коммунальник" Валерий Альшевский, председатель профсоюза работников культуры, информации, спорта и заведующий отделением струнных народных инструментов ГУО "Молодечненская детская школа искусств" Галина Скурат.

Такие встречи также будут организованы в Березинском районе (Березино, ул. Октябрьская, д. 23), Борисовском районе (Борисов, ул. Чапаева, 3, 4 этаж), Вилейском районе (Вилейка, ул. Партизанская, 44, каб. 24), Воложинском районе (Воложин, пл. Свободы, 4, каб. 20), Жодино (Жодино, ул. 40 лет Октября, д.7а, каб.100), Клецком районе (Клецк, ул. Панкратовская, 8, каб. 101), Копыльском районе (Копыль, пл.Ленина, 6, каб. 6), Крупском районе (Крупки, ул. Интернациональная, 1), Логойском районе (г. Логойск, ул. Советская, 15, каб. 112), Любанском районе (Любань, ул. Первомайская, 38-3), Минском районе (Минск, ул. Ольшевского, 8, каб. 414), Мядельском районе (Мядель, пл. Шаранговича, д.6, каб.1), Несвижском районе (г. Несвиж, Белорусская, 5), Пуховичском районе (г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д. 51, каб. 10), Слуцком районе (Слуцк, ул. Ленина, д.207 А, кабинет № 1), Смолевичском районе (Смолевичи, ул.Советская, д. 126), Солигорском районе (Солигорск. ул. Козлова, 41), Столбцовском районе (Столбцы, ул. Социалистическая, 28 - 2), Стародорожском районе (г. Старые Дороги, ул. Пролетарская, д.31), Червенском районе (г. Червень, пл. Свободы, д. 1, каб.34) и Узденском районе (Узда, ул. Советская, 22, каб. 105).

Общественные приемные завершат работу 21 ноября.-0-