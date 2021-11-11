Сбор с операторами беспилотников проходит на базе 927-го центра в Березе

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе 927-го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов проходит сбор с операторами беспилотных летательных аппаратов государственной авиации. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Ежегодное мероприятие проводится с целью выработки единого понимания последовательности и способов обучения операторов беспилотных летательных аппаратов Вооруженных Сил Беларуси с учетом направленности подготовки в новом учебном году.

В ходе сбора подведены итоги подготовки операторов БЛА Вооруженных Сил в 2020/2021 учебном году. Особое внимание уделено особенностям применения беспилотных летательных аппаратов в условиях радиоэлектронных помех, перспективам развития отечественных ударных беспилотников, а также рассмотрен опыт применения беспилотных авиационных комплексов в современных вооруженных конфликтах.-0-