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19 ноября 2020, 21:32

Счастливы вместе - лучшую студенческую семью выбрали в Могилеве

Во время конкурса "Ужин на двоих". Приготовление и сервировка стола.
Во время конкурса "Ужин на двоих". Приготовление и сервировка стола.

19 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканского конкурса студенческих семей "Счастливы вместе" прошел сегодня в Могилеве. Его участниками стали восемь супружеских пар из разных уголков Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Конкурс в Могилеве проходит во второй раз. Из-за эпидемиологической ситуации его с весны перенесли на осень. "Мы даже задумывались над тем, чтобы совсем отменить конкурс. Однако на его проведении настояли наши участники. Ребята поделились, что сейчас так не хватает чего-то хорошего и доброго. И мы, организаторы, пришли к выводу, что нельзя лишить ребят возможности продемонстрировать свои способности. Изначально планировалось, что участниками станут 10 семей. Однако по субъективным причинам две пары не смогли приехать, - отметила проректор по воспитательной работе Могилевского государственного университета продовольствия Ольга Мацикова. - Мы обеспечили соблюдение всех санитарных и противоэпидемических норм - в зале не было зрителей. Для нас важна безопасность и здоровье конкурсантов".

Конкурсная программа растянулась на несколько дней. За это время ребята мастерили ключницы, учились планировать и рационально использовать семейный бюджет, готовили романтический ужин, демонстрировали свои творческие способности. Одним из самых ярких этапов соревнования стало приготовление романтического ужина на две персоны. "Этот этап состоял из двух частей. Сначала мужья, имея определенную сумму денег, за полчаса должны были приобрести необходимые для ужина продукты, - рассказала Ольга Мацикова. - Так мы могли проверить, насколько ребята умеют планировать и рационально использовать имеющиеся денежные средства. Результаты впечатлили жюри - пять из восьми мужей использовали деньги копейка в копейку, приобретая при этом и весовой товар в том числе. Один из ребят справился с покупками за рекордные 8 минут".

Быстрее всех с покупками справился Артем Ковалевский из Витебского государственного медицинского университета. После успешного шопинга молодой человек помогал в приготовлении праздничного ужина своей супруге Анастасии. "Мы приготовили для конкурса курицу под соусом терияки и рис булгур. Чтобы немного разнообразить достаточно калорийную пищу сделали еще греческий салат. Попробовали сделать - оно получилось вкусным, но нам не особо понравился его внешний вид, - рассказал Артем Ковалевский. - Наш секрет успеха - это слаженная работа, как-никак мы уже пять лет вместе".

"Чувствуется, что ребята очень ответственно подошли к подготовке к конкурсу. Они продумывали сервировки стола для романтического ужина. Старались приурочить их к какому-то важному событию в семейной жизни, - поделилась Ольга Мацикова. - Одна из пар познакомилась в ресторане грузинской кухни. Потому ребята решили не только украсить стол в соответствующей тематике, но и блюда для приготовления выбрали тоже грузинские. И хоть они не профессиональные кулинары, хачапури у них получилось отличным".

В финальной части конкурсной программы ребята рассказывали историю своих семей и демонстрировали таланты. Они пели, танцевали, рассказывали стихи, играли на музыкальных инструментах и даже устроили настоящий перформанс. "Здорово, что наш конкурс вызвал такой большой интерес у молодых людей. Повышается качество соревнования, ребята основательнее готовятся. Наша главная задача - популяризировать институт брака у молодых людей. На примере наших студенческих семей хотели показать, что несмотря на молодой возраст, можно успешно совмещать семейную жизнь, учебу, работу и творчество, - рассказала Ольга Мацикова.

Первое место в республиканском конкурсе студенческих семей разделили семьи Артема и Анастасии Ковалевских, представляющих Витебский государственный медицинский университет, и Владислав и Юлия Шкраб из Института пограничной службы. Последние оказались самыми молодыми участниками конкурса и самой молодой семьей - в браке пара два месяца. "Поучаствовать в конкурсе нам предложила администрация вуза, идея нам понравилась, и мы решили попробовать свои силы. Конкурс получился интересным и разнообразным. К творческому выступлению нам помогли подготовиться кадеты Могилевского кадетского училища, - отметил Владислав Шкраб. - Здорово, что есть такие конкурсы. Они показывают, насколько круто быть молодой семьей. Это помогает развиваться, пробовать что-то новое, находить новых друзей".

Артем и Анастасия Ковалевские поделились, что такие конкурсы - важны и нужны для молодежи. "Мы с женой - активные ребята. Туристические походы, слеты - стараемся не сидеть на месте. Университет предоставил нам возможность попробовать свои силы, и здесь - мы не видели причин отказываться. Пока ты студент - нужно брать от жизни максимум. Потому что впереди будет уже совсем другая жизнь, где ты будешь занят работой, домом и семьей, - поделился Артем Ковалевский. - Самая интересная часть соревнования - творческий конкурс. Каждая семья богата талантами, и сегодня у нас была возможность их продемонстрировать. Понравился и этап с приготовлением ужина - это был интересный и полезный конкурс. Мы узнали много нового и по приготовлению продуктов, и по правильной сервировке стола. А победить получилось благодаря поддержке: нам помогал профком студентов ВГМУ, с нами приехали наши лучшие друзья. Без них было бы намного сложнее, потому это наша общая победа".

Второе место заняли семьи Александра и Елизаветы Братан из Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, Алексея и Веры Оленцевич из Белорусско-Российского университета, Валентина Яколцевича и Анжелики Скурко из Гродненского государственного медицинского университета. Третье место разделили семьи Артема и Александры Гоцевых, Евгения и Светланы Дубровских из Белорусского государственного аграрного технического университета, Владимира и Карины Маслинниковых из Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.-0-

Фото Олега Фойницкого

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