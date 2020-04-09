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09 апреля 2020, 17:44

Секрет щедрого урожая

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Лен - трудом силен
Ставка на весомый колос

Элитные семена ОАО "Мурава" покупают крупнейшие хозяйства республики. А все потому, что здесь строго придерживаются технологии выращивания, имеют собственную линию по доработке и очистке, а также делают ставку на сорта, которые устойчивы к местным климатическим условиям.

Не книжные технологии

Интересуемся у агронома по защите растений Сергея Степанова, как озимые себя чувствуют после такой по-европейски мягкой зимы?

- Меня как агрохимика в первую очередь волновало распространение болезней. Некоторые из них начали поражать озимые пшеницы и тритикале еще в середине зимы. Поэтому пришлось держать руку на пульсе и незамедлительно обрабатывать средствами защиты, - поясняет Сергей Сергеевич. - Опасались, что весной растения будут ослаблены, но природа сделала свое дело. Кущение культур прошло хорошо. Можно сказать, что к весне озимые были в оптимальном состоянии.

Посевная в хозяйстве уже набрала нужный темп. Но некоторые коррективы в работу аграриев вносит погода: сеять из-за заморозков приходится с перерывами.

- Приступили в начале марта. Традиционно начали с самой ранней культуры - овса. Конечно, отсеяться нужно вовремя. Но, скажем так, посев идет сейчас не по книжным технологиям и срокам, а как только агроном дает отмашку - выходим в поле, - говорит заместитель директора ОАО "Мурава" Александр Маркечко. - В почве влаги мало, поэтому пока поверхностная не ушла, нужно спешить… А тут заморозки - в мерзлую землю зерно ведь не бросишь.

Говоря о погоде, Александр Иванович отмечает: для работы аграриев она редко бывает благоприятной - то сушит, то заливает. Следует быть готовыми ко всему, а при выборе того или иного сорта культур хорошенько изучить особенности своей местности. Даже от самых высокоурожайных культур и лучших сортов не стоит ждать щедрого урожая, если не внести должное количество удобрений, неправильно подобрать или некачественно подготовить почву. Поэтому каждый механизатор в хозяйстве со всей ответственностью работает на посевной. В их числе Анатолий Савицкий, который трудится здесь со школы. На нем почти вся пахота. Сам же аграрий признается, что гектары не подсчитывает, а всегда придерживается одного золотого правила: посеять по весне так, чтоб было, что осенью убирать.

Молочные реки экстра-класса

Еще одно важное направление деятельности хозяйства - производство молока. Всего в структуре сельхозпредприятия три молочно-товарные фермы и комплекс на 1100 голов дойного стада. Среднесуточный удой на корову составляет около 7,733 килограмма. В сутки реализуется до 30 тонн молока и почти все - экстра-классом. Всего по итогам прошлого года было произведено почти 12,4 тыс. тонн молока.

Сохранность телят здесь также на высоком уровне. За 2019 год привесы более 700 граммов. На МТК "Мурава" за будущим поголовьем следят сразу несколько опытных животноводов, среди которых Ольга Слобода. В этом хозяйстве трудится вся ее семья.

- Работа в сельском хозяйстве хоть и трудная, но благодарная. А быть частью такого дружного коллектива, которым руководит заслуженный работник сельского хозяйства Петр Николаевич Билецкий, очень почетно, - улыбается девушка.

Уверенный в себе, справедливый по отношению сельским труженикам Петр Билецкий у руля предприятия без малого 33 года. В коллективе каждый говорит о директоре с большим уважением: он не только опытный специалист в сельскохозяйственной сфере, но добрый, отзывчивый человек, который всегда поможет словом и делом. Наверное поэтому местные не спешат увольняться и искать себе место в городе. Да и молодежь в "Мураву" охотно идет работать. Здесь не только предлагают достойную зарплату и условия труда, но и собственное жилье.

Марина Валах, газета 7 Дней

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