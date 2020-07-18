Сельхозорганизации Могилевского района получили 19 новых комбайнов

18 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ключи от новых комбайнов передали сегодня аграриям Могилевского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского райисполкома Алексей Шупляков.

"Сегодня нам передали 19 новых комбайнов. Машины были приобретены в лизинг при помощи Могилевского облисполкома, - отметил он. - Уже сегодня они отправятся в сельхозорганизации нашего района".

По словам собеседника, такое приобретение необходимое и важное: в районе начинается уборочная кампания.

"Появление новых машин очень своевременно. У нас большая нагрузка на комбайны, а имеющейся парк специализированной техники серьезно изношен. Сейчас в сельскохозяйственных организациях Могилевского района (вместе с фермерскими хозяйствами) всего 104 комбайна", - рассказал Алексей Шупляков.

До 1 августа аграрии района получат еще шесть новых машин.-0-