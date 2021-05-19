Сельхозпредприятие Лунинецкого района переплатило более Br64 тыс. за покупку ветпрепаратов через посредников

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА /. Коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие Лунинецкого района в 2018-2020 годах приобретало ветеринарные препараты через двух-трех посредников в 1,6-5 раз дороже цены предприятия-производителя или поставщика. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал КГК.

Установлено, что в июле 2020 года сельхозпредприятие за счет собственных средств приобрело без проведения процедуры закупки препарат "Мультивет" по цене Br25,4 (без НДС) за 1 флакон у коммерческой организации Пуховичского района. Эта фирма купила препарат у пинской коммерческой организации по Br17,5, а та в свою очередь - за Br13,26 у минской фирмы, которая закупила "Мультивет" у белорусского производителя по Br6,88 за флакон (к слову, производство расположено в Пуховичском районе). Вследствие закупок через цепочку посредников общая торговая надбавка сформировалась в размере 269%.

По аналогичной схеме (через трех посредников) был закуплен ветпрепарат "Трансовет" - торговая надбавка составила 151%.

Финансовые потери сельхозпредприятия в результате приобретения ветпрепаратов через посредников превысили Br64 тыс.

Материалы проверки, проведенной работниками Комитета госконтроля Брестской области, направлены в органы финансовых расследований для дачи правовой оценки.-0-