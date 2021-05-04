Сельское хозяйство Гродненской области за пятилетку приросло на 14%

4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сельское хозяйство Гродненской области за минувшую пятилетку приросло на 14%. Важно сохранить темпы роста, продолжить развитие отрасли, подчеркнул сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко во время представления первого заместителя председателя Гродненского облисполкома Юрия Валеватого, передает корреспондент БЕЛТА.

В новой должности Юрий Валеватый будет курировать агропромышленный комплекс региона. Участок работы сложный и ответственный.

Юрий Валеватый

"Гродненская область - один из лидеров в стране. За последнюю пятилетку в сельском хозяйстве область прибавила 14%, за 2020 год рост составил свыше 7%. При этой высокой базе в первом квартале темпы роста составили 102%. Регион - флагман в растениеводстве, по урожайности зерновых, сахарной свеклы, заготовке кормов", - рассказал Иван Крупко. Он также подчеркнул высокие результаты в производстве мяса и молока. Важно, по его словам, продолжить поступательное развитие отрасли, повышение эффективности.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник и министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко

"В основе - работа с людьми, укрепление кадрового потенциала. Необходимо сохранить тот фундамент, что был создан предыдущими поколениями. Оглядываясь на хорошие традиции нашей области, необходимо привнести и новшества, которые диктует время - модернизация, диверсификация, изменение структуры посевных площадей. Огромнейший пласт работы в этом плане и с фермерскими хозяйствами", - поделился планами Юрий Валеватый.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник сегодня вручил удостоверения Юрию Валеватому, а также управляющему делами облисполкома Ивану Курману.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник сегодня вручил удостоверения Юрию Валеватому

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник сегодня вручил удостоверения управляющему делами Гродненского облисполкома Ивану Курману

Также сегодня за многолетнюю плодотворную работу поблагодарили Ивана Жука, ранее занимавшего должность первого заместителя председателя Гродненского облисполкома. Ему присвоено почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь".-0-

Фото Леонида Щеглова