7 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственные ярмарки заработают в Могилеве 17 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении торговли и услуг Могилевского горисполкома.

"На ярмарках можно будет приобрести сельхозпродукцию и сопутствующие товары: саженцы, семена и удобрения, рыбную и мясную продукцию, изделия общепита и предприятий города", - подчеркнули в горисполкоме.

Откроется сезон осенних ярмарок на площадке у ТЦ "Форум" (ул.Крупской, 119). Приобрести различные товары и продукты здесь можно будет до 26 сентября. В выходные, 18 и 19 сентября, запланирована торговля у средней школы №13. У сквера 40-летия Победы ярмарка будет работать 25 сентября. В этот же день продажи пройдут на площадке у городского Парка аттракционов. Здесь приобрести продукцию можно будет до 26 сентября.

В начале октября торговля развернется в микрорайоне Спутник у СШ №45. Здесь ярмарка пройдет 2 октября. В этот же день стартуют продажи в микрорайоне Юбилейный - площадка у дома №25 на ул.Королева. Приобрести сельхозпродукцию тут можно будет и 3 октября. С 5 по 10 октября ярмарка развернется в микрорайоне Казимировка у ТЦ "ПаркСити". 9 и 10 числа купить разнообразную продукцию можно будет у СШ №41 на ул.Фатина, 12.

16 и 17 октября продажи пройдут в микрорайоне Соломинка на площадке в районе торгового комплекса "Криница". В эти же дни ярмарка будет работать на ул.Челюскинцев у средней школы №17. С 19 по 24 октября запланирована торговля у ТЦ "Форум" на ул.Крупской. 23 октября ярмарки пройдут в микрорайоне Мир-2 в районе дома №2 на ул.Орловского и микрорайоне Ямницкий. В этот же день торговля состоится у городского Парка аттракционов - она будет работать и 24 октября.

С 29 октября по 7 ноября жителей и гостей города приглашают на ярмарку в микрорайоне Казимировка - площадка у ТЦ "ПаркСити". В эти же дни ярмарка будет работать и у ТЦ "Форум". В последние дни октября торговля пройдет у СШ №13. 6 и 7 ноября приобрести сельскохозяйственные товары можно будет на площадке у городского Парка аттракционов.

Как отметили в управлении торговли и услуг, в графике ярмарок возможны изменения.-0-