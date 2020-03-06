Семь "Женщин года" наградили в Гомельской области

6 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Обладательниц титула "Женщина года в Гомельской области" назвали сегодня во время торжественного мероприятия ко Дню женщин в общественно-культурном центре Гомеля, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего в конкурсе принимали участие 58 представительниц всех районов области и Гомеля. Оргкомитет, изучив материалы, определил победительниц. Награды вручили председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, представители директорского корпуса региона.

Успешным руководителем признана председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко, активную жизненную позицию демонстрирует главный редактор газеты "Хойнікскія навіны" Ольга Белаш. Стоя адресовал зал овации победительнице в номинации "Женская доблесть" - ветерану Великой Отечественной войны Аэлите Самсоновой, которая и сегодня остается активным участником многих мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.

Награда "Материнская слава" - у многодетной мамы Надежды Никитиной. Вместе с мужем она воспитывает две двойни. Осенью прошлого года семья представляла область в финале республиканского конкурса "Семья года". "Любовь, материнство, нежность, забота и движение вперед - это то, что присуще женщине, в этом ее предназначение, в этом ее сила", - считает победитель конкурса.

Руководителю народного клуба пожилых людей "Прометей" Лидии Еловой вручен диплом в номинации "Духовность и культура". Хозяйкой села названа Людмила Кошевенко, которая 37 лет трудится на КСУП "Брилево". У старейшины деревни Черток Жлобинского района Галины Ходосовской диплом "Выбор года".

"Гомельская область гордится своими женщинами. Ваш творческий потенциал, талант, стремление к гармонии и стабильности, оптимизм и мудрость - залог благополучия региона", - сказал на церемонии Геннадий Соловей.

Некоторые лауреаты областного мероприятия представят регион на республиканском конкурсе "Женщина года".-0-