Семинар ГКНТ о статистическом учете пройдет в Гомеле 9 октября

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГКНТ проведет в Гомеле 9 октября семинар по вопросам статистического учета и формирования отчетности об инновационной деятельности организаций промышленности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

"На семинаре планируется осветить вопросы инновационной деятельности организаций промышленности: понятийный аппарат, методология, учет на предприятии, порядок отражения в государственной статистической отчетности", - рассказали в пресс-службе.

К участию приглашаются специалисты предприятий Гомельской области, ответственные за заполнение формы государственной статистической отчетности 1-нт (инновация). Заявку необходимо направить на электронную почту mail@cntdi.gomel.by или сообщить по телефонам +375232 50-67-36, +375232 50-67-37, +375232 50-67-13 не позднее 7 октября. Участие в семинаре бесплатное.

Место проведения: Гомель, ул.Советская, 16 (третий этаж, большой зал заседаний Гомельского горисполкома). Регистрация участников с 10.00, начало работы семинара с 11.00.

В пресс-службе отметили, что семинары пройдут в каждом регионе Беларуси, а также в Минске: 23 октября - Бобруйск, 6 ноября - Барановичи, 20 ноября - Новополоцк, 4 декабря - Борисов, 18 декабря - Минск.-0-