Сенатор о мониторинге аптек Брестской области: изменения цен на лекарства незначительные

1 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Цены на лекарственные препараты в аптечной сети Брестской области существенно не изменились. Об этом заявил журналистам в ходе мониторинга аптек член Совета Республики, главный врач областной клинической больницы Александр Карпицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Сенатор сегодня посетил несколько брестских аптек, где ознакомился с ассортиментом лекарств и ценами на них. В аптеке №1 Брестского РУП "Фармация" его прежде всего интересовали препараты из перечня, утвержденного Министерством здравоохранения. В него входят 14 лекарственных препаратов белорусского и российского производства из различных групп - антибиотики, антитромботические, противогриппозные.

"В наличии все 14 наименований особо важных лекарственных средств, которые мы контролируем. Сказать, что идет какой-то заметный рост или снижение цен на них, не могу. В целом за восемь месяцев мониторинга цены стабильные, можно сказать, на 3 копейки поднялись, на столько же и снизились. При стоимости препарата в Br120 это незначительное повышение. Кроме того, есть гибкая система скидок как со стороны "Фармации", так и со стороны частных аптек", - рассказал Александр Карпицкий.

Вместе с коллегами из верхней и нижней палат парламента он участвует в мероприятиях по мониторингу цен на социально значимые товары и лекарства. Такие проверки проводятся в республике с 1 марта после выхода постановления правительства №100 о ценовом регулировании товаров первой необходимости. Помимо цен проверяющие обращают внимание на ассортимент. "Бывает, что сегодня какого-то препарата нет, но уже завтра в аптеке ждут его поступления. Или есть его аналог. Такого, чтобы не было препарата или его аналога, не бывает", - заметил сенатор.

Он отметил: контроль за ценами организован для защиты интересов наиболее уязвимых групп населения. "Эти проверки оказывают влияние на продавцов и стимулируют производителей. Что касается нашего реагирования, то если возникнет такая необходимость, мы отправим документы в Минздрав, МАРТ, чтобы они сделали заключение: правильно сформирована цена производителями и продавцами или нет", - пояснил Александр Карпицкий.

В шаговой доступности от государственной аптеки - коммерческая. Вместе с проверяющими зашли и туда. "В целом рост цен и здесь не произошел, по одной позиции - в пределах 5%. Это пара копеек, они даже не составили 5%. Кроме того, появились те белорусские препараты, которые раньше отсутствовали. Хотя эти лекарства больше доступны для государственных аптек, однако здесь тоже удалось их закупить и по хорошей цене", - констатировала главный внештатный специалист по лекарственному обеспечению главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Инна Криштофик.

Мероприятия по мониторингу цен на социально значимые товары и лекарства в области и республике продолжатся.-0-

Фото Вадима Якубёнка