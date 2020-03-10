Серенады, поединки - рыцарский турнир проведут в Гомеле

10 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Рыцарский турнир "За прекрасных дам" в честь Дня женщин пройдет 13 марта в Белорусском государственном университете транспорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

Команды семи факультетов уже в 41 раз поспорят не только за звание самых галантных, отважных, смелых, но и за переходящий приз имени Григория Фиглина - стилизованный рыцарский щит. Девиз турнира "Слава - храброму. Честь - великодушному. Любовь - женщинам".

В составе каждой команды пять рыцарей, королева и не более пяти оруженосцев.

Соперничать претенденты на победу будут в трех конкурсах. Рассказать о себе и прекрасных дамах современные рыцари смогут во время "Вызова". Музыкальные романтичные объяснения в любви милым леди прозвучат в "Серенаде". "Любовь бывает разная" - такова тема творческого "Поединка".

По итогам трех этапов назовут команду победителей. Определит жюри, состоящее только из представительниц прекрасной половины человечества, также мисс и мистера состязания.

"Мало сказать, что турнир "За прекрасных дам" пользуется популярностью среди студентов. Для его участников это не просто игра, а полет мысли, ощущение счастья. На сцене в буквальном смысле жарко. Кипят страсти, юноши борются за любовь прекрасной дамы. Зрителей же захватывает динамика происходящего, - отметили в университете. - В конкурсах много импровизации, тонкого юмора, артистизма, фантазии и комплиментов в адрес неповторимых леди".-0-