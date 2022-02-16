Сергеенко о Пинском районе: в 2021 году сработали неплохо, но есть незадействованные резервы

16 февраля, Пинский район /Корр. БЕЛТА/. Пинский район в 2021 году сработал неплохо, но остаются незадействованные резервы. Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко на встрече с хозактивом района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отмечается рост продукции производства сельского хозяйства, промышленной продукции, экспорта товаров. В целом район сработал неплохо. Вместе с тем по отдельным показателям район отстает от областных темпов. Инвестиции в основной капитал увеличились всего на 1% (в области - на 5,4%), полученная организациями района чистая прибыль - на 23% (в области - в 1,7 раза), - сказал Игорь Сергеенко.

Игорь Сергеенко

Говоря о "деревнях будущего", он привел в пример агрогородок Парохонск, где прошло заседание хозактива. "Хозяйство и социальная сфера развиваются, достойная зарплата. Благодаря новым технологиям плодородие почв с каждым годом повышается, урожаи растут, соответственно надои, производство говядины. Самое главное - растет уровень жизни на селе. Достойный поселок, прекрасные условия для работы и отдыха. Этот агрогородок - одна из "деревень будущего" - ориентир для других подобных и тех поселков, которые стремятся к этому", - отметил глава Администрации Президента.

Игорь Сергеенко также обратил внимание на проблему закрепления кадров, в первую очередь в здравоохранении, а также на обновление материально-технической базы в учреждениях социальной сферы. "В прошлом году от жителей Пинского района в Администрацию Президента поступило 58 обращений. Это примерно на уровне 2020 года. Анализ показал, что люди стали чаще обращаться именно в местные органы власти: райисполком, облисполком. Это говорит о том, что проблемы решаются на местном уровне. Так и должно быть", - заметил глава Администрации Президента.

Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко добавил, что особенно остро жителей Пинского района волнуют вопросы, связанные с качеством воды и газификацией деревень. "Это, как правило, коллективные обращения. Район в этом направлении работает вместе с областью, выделяются деньги на строительство инфраструктуры для улучшения качества воды. Уже сделано достаточно много, потому что в этом регионе в воде высокое содержание железа", - пояснил губернатор.

Юрий Шулейко

На заседании сегодня обсудили итоги работы Пинского района в прошлом году и планы на 2022-й.-0-

Фото Вадима Якубёнка