Сергеенко: определять резервы для развития страны необходимо с учетом ошибок

25 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Определять резервы для развития страны необходимо с учетом ошибок и неудачных решений. Таким мнением с журналистами поделился глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, комментируя заседание Могилевского облисполкома по итогам социально-экономического развития области за 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Могилевская область в прошлом году сработала по многим параметрам значительно лучше, чем в 2019-м. Валовой региональный продукт стал лидером в республике. Значительные изменения произошли в сфере сельского хозяйства - урожай выращен, сохранен и в большем объеме поступил в закрома Родины. Есть подвижки и в социальной сфере: сдали ряд социально значимых объектов здравоохранения и образования. Несмотря на все сложности, область развивалась, строила, в том числе и жилье, - отметил Игорь Сергеенко. - Сегодня на заседании облисполкома были отмечены точки роста и на текущий год. Определять резервы развития регионов и страны в целом необходимо с учетом ошибок и неудачных решений. И сегодня на заседании мы провели серьезный аналитический разбор этих аспектов".

После участия в заседании Могилевского облисполкома Игорь Сергеенко посетил ОАО "Могилевлифтмаш", где ознакомился с производством, поделился своими впечатлениями о VI Всебелорусском народном собрании и ответил на вопросы работников.

"Встречи по итогам ВНС сейчас проводятся во всех регионах. И их проводят люди, которые принимали непосредственное участие в работе Всебелорусского народного собрания. И нужно не просто рассказывать или доводить до сведения информацию, но и нацеливать коллективы на решение тех или иных задач, получать обратную реакцию и видеть проблемы, которые волнуют, и находить для них пути решения, учитывая мнение граждан, - отметил Игорь Сергеенко. - Сегодняшняя встреча показала, что людей интересуют разные вопросы. Работники задавали вопросы и по дальнейшей внешнеэкономической деятельности страны. Данное предприятие - пример работы с иностранными партнерами, в первую очередь с Российской Федерацией. Значительная часть продукции реализуется в Россию и другие страны СНГ. Волнует людей жилищная политика, какие изменения будут в избирательном законодательстве, какая политика будет у государства по отношению к бизнесу. Очень разноплановые были вопросы, поэтому мы постарались построить наше общение не в формате лекции, а в форме беседы".

По словам главы Администрации Президента, ОАО "Могилевлифтмаш" - уникальное предприятие. Это узнаваемый белорусский бренд, такой же, как МАЗ, БЕЛАЗ, "Коммунарка" и ряд других. Это единственное предприятие в стране, да и на постсоветском пространстве их единицы, которое выпускает самые различные модификации лифтов", - отметил Игорь Сергеенко.

Как рассказал генеральный директор ОАО "Могилевлифтмаш" Сергей Чертков, прошедшая пятилетка прошла для предприятия успешно. "Главный итог прошедшей пятилетки - это стабильная работа предприятия и увеличение объемов выпуска в 2,5 раза. Это очень хороший результат, высокая планка, которую теперь надо держать, - подчеркнул генеральный директор. - Успешно работали на внешних рынках, хорошо отработали белорусскую программу замены лифтов, поэтому задачи на следующую пятилетку и текущий год в частности - только продолжать. Подписан указ Президента о продолжении работы по замене лифтов в Беларуси, про внешние рынки тоже нельзя забывать. Наше предприятие экспортно ориентированное, 70% всей продукции идет на экспорт, поэтому на наших основных рынках (в Российской Федерации, Казахстане) необходимо еще много работать. Там у нас создана обширная дилерская сеть, совместные предприятия и сборочные производства, поэтому цена, качество - все есть, чтобы продвигать продукцию на внешние рынки".

За последнее время одним из самых успешных контрактов для предприятия стал контракт с Арменией. "Поставили 500 лифтов для замены в Ереван, они уже все смонтированы. И в ближайшее время закажут еще 300 лифтов. Лифтовый парк там сильно изношен, работы еще много. Другие рынки - это и Азербайджан, и Казахстан, не забываем про Украину, будем увеличивать поставки", - рассказал Сергей Чертков.

Кроме лифтов и специализированного оборудования на предприятии выпускают новые парковочные системы. "Мы считаем, что за этой продукцией будущее, ведь в больших городах, мегаполисах есть трудности с парковочными местами. Поэтому мы предлагаем абсолютно новые парковочные системы на различное количество мест, различного вида исполнений. Продукция новая, инновационная, она достаточно дорогостоящая, но уже сейчас мы начинаем работать с проектными организациями. Нашими парковками очень заинтересовалась делегация Приморского края, они прорабатывают вопрос, в марте ожидается их приезд снова. И мы под них специально разработали парковку для джипов на 10 машиномест. Продукция эта готова, будем ее демонстрировать, надеемся на поставки. Это будет первая партия на экспорт", - рассказал директор.

Как отметил Игорь Сергеенко, в текущей пятилетке особое внимание будут уделять развитию региональной политики. "Данное предприятие - пример того, как необходимо работать, развивать экономику страны и своего региона. В программе социально-экономического развития особое место уделяется региональной политике - развитию областей, крупных городов, районных центров и городов-спутников. Поставлена задача находить и реализовывать в каждом районном центре инвестиционные проекты, которые могли бы стать драйверами экономического роста того или иного региона. Развитию сети местных дорог тоже будет уделено особое внимание. Все крупные трассы, которые связывают областные центры со столицей, построены, потому акцент будет смещен именно на дороги областного значения. Это будет серьезная и ответственная работа в каждом регионе нашей страны".-0-

Фото Олега Фойницкого