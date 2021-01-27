ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 27 января 2021
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:15 В Минской области среди заразившихся COVID-19 в 2020 году более 11% дети Регионы
18:13 РЕПОРТАЖ: Что такое кластер и как он работает - разбираемся на примере первого нефтехимического Регионы
18:02 Сергеенко: только в формате народного форума возможно выработать пути совершенствования жизни страны Регионы
18:01 Беларусь и Бразилия обсудили сотрудничество в геологоразведке и горнорудной промышленности Экономика
17:57 В Минске за 2020 год в ДТП с участием пьяных водителей погибли 2 человека, 21 травмирован Происшествия
17:45 В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1 В мире
17:40 ФПБ: за один день более 116 тыс. белорусов подписались под открытым письмом против санкций ЕС Общество
17:39 Три учреждения здравоохранения Минска полностью вернулись к оказанию услуг по своему профилю Регионы
17:32 В БГУ стартовал "Зимний университет - 2021" Общество
17:26 В РФ соцсети будут оштрафованы за вовлечение подростков в противоправную деятельность В мире
17:12 Топливо в Беларуси с 28 января дорожает на 1 копейку Экономика
17:04 Против властей Беларуси и России развязана информационная война - МИД РФ Политика
17:03 В Брестской области остаются обесточенными 66 деревень Регионы
16:58 Победитель конкурса "Студент года - 2020" станет известен 28 января Общество
16:46 В Минске пьяный мужчина повредил четыре автомобиля Происшествия
16:42 В Новой Боровой 28 января на несколько часов отключат отопление и горячую воду Регионы
16:40 Новую поликлинику в Орше введут в строй в 2023 году Регионы
16:38 "Как нарисовать гномика". Израильская писательница передала книги для малышей из Гродно Общество
16:23 Более 400 студентов БГМУ получили матпомощь от профсоюза в связи с COVID-19 Общество
16:16 Каково быть женой хоккеиста: dolce vita или жизнь на чемоданах? Общество
15:59 Председателем Молодежного совета профсоюза медиков стал врач-нейрохирург Общество
15:58 На входе в Национальный аэропорт Минск пассажирам будут измерять температуру Общество
15:52 Гражданин России в Гродно совращал несовершеннолетних: он объявлен в розыск Происшествия
15:43 В Витебске завершено расследование уголовного дела о насилии в отношении милиционеров Происшествия
15:42 В Польше произошла первая кража вакцины от COVID-19 В мире
15:38 Путин отметил риски нарастания противоречий в мировой политике и экономике В мире
15:35 ОДКБ провела консультации по подготовке системы коллективной безопасности на 2022 год Общество
15:27 В белорусских вузах планируют создавать и модернизировать учебные лаборатории и STEM-центры Общество
15:25 ФОТОФАКТ: В Гродно устраняют последствия циклона "Ларс" Регионы
15:19 Информация о задержании прокурора Витебска Романовского не соответствует действительности - Генпрокуратура Общество
Все новости
Все новости
Регионы
27 января 2021, 18:02

Сергеенко: только в формате народного форума возможно выработать пути совершенствования жизни страны

Игорь Сергеенко. Фото из архива
Игорь Сергеенко. Фото из архива

27 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Только в формате народного форума возможно выработать пути совершенствования жизни нашей страны. Такое мнение высказал сегодня глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время встречи с трудовым коллективом ОАО "Булочно-кондитерская фабрика "Домочай" в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Скоро в нашей стране пройдет VI Всебелорусское народное собрание. Оно отличается от предыдущих тем, что будет обсуждаться не только программа социально-экономического развития на ближайшую пятилетку, но и совершенствование общественно-политического устройства, всей политической системы, - отметил Игорь Сергеенко. - У людей существуют разные мнения, их важно услышать, для этого и нужен формат народного общения. Подготовка к такому масштабному мероприятию идет на всех уровнях: от трудовых и студенческих коллективов до самых высоких ведомств. Вопросов, заслуживающих внимания, огромное множество, и очень важно аккумулировать все поступающие предложения".

У сотрудников предприятия было много вопросов к главе Администрации Президента: о строительстве электродомов в Беларуси, ситуации с коронавирусом и начавшейся вакцинации. Женщин интересовали меры по стимулированию рождаемости. Не обошли стороной и политические события в стране.

Начальник производства №3 Александр Шакуро рассказал: "Я работаю в большом коллективе и понимаю, что у каждого человека есть свое мнение. Но несмотря ни на что, мы продолжаем выполнять свою работу. Люди ждут наш хлеб, и мы не можешь подвести своих покупателей. В условиях жесткой конкуренции важно не потерять профессиональное доверие и рынки сбыта. Близится Всебелорусское народное собрание. Мы будем продолжать качественно и профессионально выполнять свою работу на местах, а от руководства страны ждем решений, которые поспособствуют развитию государства".

Как отметил Игорь Сергеенко, в Администрацию Президента поступает много предложений и обращений от жителей Беларуси. "Таких предложений тысячи. Они касаются как определенных решений для конкретного колхоза, так и внесения изменений в Конституцию. И только в формате народного форума мы можем выработать пути совершенствования нашей общественно-политической жизни", - подчеркнул Игорь Сергеенко.

ОАО "Булочно-кондитерская фабрика "Домочай" является крупнейшим производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в Могилеве и области. В областном центре разместились три производства, еще семь филиалов работают в районах. Здесь производят около 500 видов продукции. Всего на предприятии трудятся почти 2 тыс. человек.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Могилев Сергеенко
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Минской области среди заразившихся COVID-19 в 2020 году более 11% дети
РЕПОРТАЖ: Что такое кластер и как он работает - разбираемся на примере первого нефтехимического
Фото из архива Три учреждения здравоохранения Минска полностью вернулись к оказанию услуг по своему профилю
Фото из архива В Брестской области остаются обесточенными 66 деревень
Фото из архива В Новой Боровой 28 января на несколько часов отключат отопление и горячую воду
Фото из архива Новую поликлинику в Орше введут в строй в 2023 году
Главное
Александр Лукашенко Госсекретарь Совбеза, главный контролер, губернатор и гендиректор СТВ - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1651 пациент с COVID-19, выписаны 2143
Сергеенко: в основе социально-экономической политики Беларуси лежат интересы обычных людей
Банк развития направит в 2021 году на финансирование госпрограмм и мероприятий Br946 млн
Топ-новости
Правительство РФ одобрило проект соглашения о перевозке белорусских нефтепродуктов через порты РФ
Головченко представил нового главу КГК коллективу ведомства
Инфраструктура ядерной безопасности в Беларуси создается с учетом международных подходов - Госатомнадзор
ФПБ: за один день более 116 тыс. белорусов подписались под открытым письмом против санкций ЕС
ОДКБ провела консультации по подготовке системы коллективной безопасности на 2022 год
Топливо в Беларуси с 28 января дорожает на 1 копейку
Более 12 тыс. рабочих мест планируют создать по результатам новой инновационной программы
Развитие строительной отрасли и системы медобслуживания: Кухарев рассказал о планах на пятилетку
В Беларуси с 1 февраля повысится размер бюджета прожиточного минимума
Макей: Беларусь будет делать все возможное, чтобы противодействовать возрождению неонацизма
Пилотный проект нормативного финансирования центров соцобслуживания реализуют в Беларуси
Белорусский рубль на торгах 27 января ослаб к трем основным валютам
Культура имеет значение! Для экономического развития - комментарий
Шило: от Молодежного совета ожидаем предложений по совершенствованию системы здравоохранения
Представители 11 стран выступят на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в "Раубичах"
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.