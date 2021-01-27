Сергеенко: только в формате народного форума возможно выработать пути совершенствования жизни страны

27 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Только в формате народного форума возможно выработать пути совершенствования жизни нашей страны. Такое мнение высказал сегодня глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время встречи с трудовым коллективом ОАО "Булочно-кондитерская фабрика "Домочай" в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Скоро в нашей стране пройдет VI Всебелорусское народное собрание. Оно отличается от предыдущих тем, что будет обсуждаться не только программа социально-экономического развития на ближайшую пятилетку, но и совершенствование общественно-политического устройства, всей политической системы, - отметил Игорь Сергеенко. - У людей существуют разные мнения, их важно услышать, для этого и нужен формат народного общения. Подготовка к такому масштабному мероприятию идет на всех уровнях: от трудовых и студенческих коллективов до самых высоких ведомств. Вопросов, заслуживающих внимания, огромное множество, и очень важно аккумулировать все поступающие предложения".

У сотрудников предприятия было много вопросов к главе Администрации Президента: о строительстве электродомов в Беларуси, ситуации с коронавирусом и начавшейся вакцинации. Женщин интересовали меры по стимулированию рождаемости. Не обошли стороной и политические события в стране.

Начальник производства №3 Александр Шакуро рассказал: "Я работаю в большом коллективе и понимаю, что у каждого человека есть свое мнение. Но несмотря ни на что, мы продолжаем выполнять свою работу. Люди ждут наш хлеб, и мы не можешь подвести своих покупателей. В условиях жесткой конкуренции важно не потерять профессиональное доверие и рынки сбыта. Близится Всебелорусское народное собрание. Мы будем продолжать качественно и профессионально выполнять свою работу на местах, а от руководства страны ждем решений, которые поспособствуют развитию государства".

Как отметил Игорь Сергеенко, в Администрацию Президента поступает много предложений и обращений от жителей Беларуси. "Таких предложений тысячи. Они касаются как определенных решений для конкретного колхоза, так и внесения изменений в Конституцию. И только в формате народного форума мы можем выработать пути совершенствования нашей общественно-политической жизни", - подчеркнул Игорь Сергеенко.

ОАО "Булочно-кондитерская фабрика "Домочай" является крупнейшим производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в Могилеве и области. В областном центре разместились три производства, еще семь филиалов работают в районах. Здесь производят около 500 видов продукции. Всего на предприятии трудятся почти 2 тыс. человек.-0-