Серия публичных лекций об исторических символах города стартует в Бресте

28 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская областная библиотека имени М. Горького реализует в 2019 году проект "Исторические символы Бреста" к 1000-летию города, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по социокультурной и информационной работе библиотеки Лариса Веремчук.

Проектом запланирована серия открытых публичных лекций, посвященных основным культурным брендам города-юбиляра: Брестской Библии, Брестской унии, Брестскому миру и Брестской крепости. Просветительская акция рассчитана на широкий круг участников, интересующихся историей Бреста, в частности, и Беларуси в целом. В качестве лекторов перед слушателями выступят ведущие специалисты Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина.

Сегодня в 15.00 в областной библиотеке состоится первая из четырех запланированных лекций - "Берасцейская Біблія як культурны брэнд горада, вобласці, краіны", которую прочитает заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша. В апреле о Брестской унии расскажет кандидат исторических наук, доцент кафедры истории славянских народов БрГУ имени А.С. Пушкина Александр Свирид. В мае на тему Брестского мира выступит доктор исторических наук, профессор местного университета Александр Вабищевич. Закроет цикл в сентябре лекция о Брестской крепости, где лектором станет доктор исторических наук, профессор Владимир Зданович.

Каждая лекция будет сопровождаться книжной выставкой "Брест. 1000 лет истории", на которой будут представлены самые интересные документы и материалы из фонда библиотеки. В частности, посетители увидят фрагмент оригинала Брестской Библии второй половины XVI века, также факсимильное издание раритета, уникальные немецкие, польские, украинские книги, которые касаются истории древнего Берестья.

Кроме того, в начале сентября согласно проекту состоится республиканский круглый стол "1000-летие Бреста: документальная хроника". Во время мероприятия будет презентован СД-диск, в котором собраны основные исторические документы, отражающие тысячелетнюю историю и судьбу города. В составлении диска участвовали сотрудники Национального исторического архива Беларуси, специалисты Брестской областной библиотеки имени М. Горького, другие ведущие учреждения страны.-0-