Серию квестов "Обнаружено в музее" проведут в Бресте

12 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной краеведческий музей организует серию зимних квестов "Обнаружено в музее", сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий научный сотрудник учреждения Виталий Иванов.

"В первую очередь, нам важно, чтобы в музее сохранялись его научная и культурная составляющие. Во-вторых, чтобы он был привлекательным и интересным для гостей. В новом проекте, сохраняя музейные традиции, мы делаем посещение театрализованным, добавляем интерактив", - пояснил Виталий Иванов.

Для квестов будут использоваться современные световые и звуковые технологии, возможности интернета. Главным местом действия станут экспозиционные пространства областного краеведческого музея и его филиалов: "Берестья", Художественного музея и музея "Спасенные художественные ценности". Организаторы предлагают играть небольшими командами (в том числе с учетом эпидобстановки).

Первая игра намечена на 23 января. В качестве локаций заявлены "Берестье" и Художественный музей в Брестской крепости. Уже 6 февраля действие переместится в краеведческий музей, где проведут вечерний квест с нестандартными заданиями при участии актеров. Игрокам понадобятся фонарики и заряженный смартфон. Третий квест планируется днем 20 февраля в краеведческом музее и музее "Спасенные художественные ценности".

"Могу открыть секрет, что участники пообщаются с "древним берестейцем". Задействуем не только экспозиционные площадки, но и новые, которые были закрыты для посетителей музея. Кроме того, не случайно выбрано для игры темное время суток, - приоткрыл тайны собеседник. - Музей должен превратиться во что-то удивительное и при этом обучать гостей в игровой форме".

Если зимний квест "Обнаружено в музее" придется брестчанам по душе, игры будут проводить и в другие поры года.-0-