27 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сертификаты и паспорта готовности получили все учреждения образования Могилева. Об этом на городском педагогическом собрании рассказала начальник управления по образованию горисполкома Ирина Рыбакова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году появилось нововведение: дошкольные и внешкольные учреждения получали паспорта готовности, а учреждения общего и среднего образования - сертификаты. Городские учреждения образования полностью готовы к началу учебного сезона: у всех есть необходимые документы", - рассказала Ирина Рыбакова.

В этом году в Могилеве завершили реконструкцию средней школы №12. По словам Ирины Рыбаковой, учреждение полностью изменило свой облик: появились новые кабинеты, просторнее и современнее стал выглядеть холл. Еще одним важным событием стало появление бассейна в средней школе №46 в микрорайоне Казимировка. Серьезная работа была проведена и при капитальном ремонте бассейна в средней школе №18. "Для всего Октябрьского района города это важный и нужный объект. Здесь проводятся спортивные занятия у учащихся школы, приходят на уроки плавания дети из других учреждений, тренируются наши юные спортсмены. Востребован бассейн и у остального населения: в вечернее время его может посетить любой желающий", - отметила Ирина Рыбакова.

Всего на подготовку учреждений образования к новому учебному году было затрачено более Br12 млн. Активно помогали школам и детским садам предприятия и организации города. "У нашего предприятия много подшефных учреждений, и мы всегда стараемся оказывать им всю необходимую помощь, - рассказал директор Могилевского городского коммунального унитарного предприятия теплоэнергетики Андрей Конев. - К нам могут обратиться не только подшефные учреждения, но и другие школы и детские сады. И по возможности мы всегда помогаем, не только перед началом учебного года, но и в другое время. Стараемся быстро реагировать, потому что так мы создаем комфортный и уютный город для себя и своих детей".

Сейчас в Могилеве продолжается замена окон в дошкольных учреждениях. В этом году ее планируют закончить. Выполнить эту работу поручил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц.

Всего в Могилеве 38 тыс. школьников сядут за парты в этом году. Из них более 4,5 тыс. - первоклассники.-0-