Сетевую воду семи столичных районов окрасят для выявлений утечек

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сетевую воду трубопроводов тепловых сетей Ленинского, Заводского, Московского, Партизанского, Октябрьского, Советского и Первомайского районов Минска введут специальный краситель - флуоресцеин, сообщили БЕЛТА в секторе общественных связей РУП "Минскэнерго".

"Флуоресцеин вводится в сетевую воду для окрашивания, что позволяет оперативно выявлять утечки теплоносителя, нецелевое его использование, а также неплотности водоподогревателей", - уточнили на предприятии.

Ввод флуоресцеина будет производиться с 1 декабря этого года по 31 января 2022-го. Применение этого красителя разрешено органами санэпиднадзора, т.к. он не представляет опасности для организма человека.

В соответствии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами флуоресцеин будут дозированно вводить в сетевую воду в закрытой системе теплоснабжения котельных "Кедышко", "Шабаны" и Минской ТЭЦ-2 филиала "Минские тепловые сети", которые обеспечивают теплом потребителей Ленинского, Заводского, Московского, Партизанского, Октябрьского, Советского и Первомайского районов города.

Жителей этих районов просят информировать филиал "Минские тепловые сети" о появлении окрашенной воды в системах горячего водоснабжения жилых домов, производственных, административных зданиях, а также об утечках теплоносителя. Для этого можно звонить в диспетчерскую службу филиала по телефонам: 298-27-47; 298-27-27; 298-27-37.-0-