СЭЗ являются драйвером развития территорий - Аслюк

26 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Свободные экономические зоны являются драйвером развития территорий. Такое мнение высказал сегодня на встрече предприятий-резидентов СЭЗ "Гомель-Ратон" председатель комитета экономики Гомельского облисполкома Игорь Аслюк, передает корреспондент БЕЛТА.

СЭЗ "Гомель-Ратон" динамично развивается. Продолжают расширяться границы свободной экономической зоны, новые площади будут включены и в этом году. "Стоит задача найти резервы для развития территорий. Таким драйвером выступает свободная экономическая зона. Резиденты способны развиваться опережающими темпами. И этому способствуют созданные в СЭЗ условия", - подчеркнул председатель комитета.

Он обратил внимание, что число резидентов СЭЗ "Гомель-Ратон" ежегодно увеличивается, приходят новые инвесторы. В настоящее время здесь работает капитал 17 стран.

В 2020 году в СЭЗ "Гомель-Ратон" вложено $230 млн инвестиции. Произведено промышленной продукции на Br4 млрд. Это 17% в общем объеме области. Большой вклад - порядка 30% - предприятия-резиденты свободной экономической зоны вносят в экспорт региона.

Игорь Аслюк подчеркнул неплохой старт резидентов СЭЗ и в этом году. "Важно, чтобы развивалось каждое предприятие. Результат должен быть один - улучшение работы субъектов хозяйствования", - подчеркнул председатель комитета экономики. Он назвал три приоритетных направления, которым необходимо уделить первоочередное внимание: инвестиции в основной капитал, экспорт товаров, рост заработной платы.-0-