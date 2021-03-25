Сезон весенних ярмарок в Минской области начнется 27 марта

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон весенних ярмарок в Минской области пройдет с 27 марта по 2 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела организации торговли и общественного питания главного управления торговли и услуг Миноблисполкома Елена Чеботарь.

"Ярмарки в регионе проводим ежегодно. Свежая и качественная продукция, которую реализуют на таких мероприятиях, всегда востребована среди населения, поэтому с 27 марта по 2 мая ярмарки развернутся по выходным дням в Минской области довольно широко. Они пройдут во всех районных центрах области. Также будут организованы традиционные региональные ярмарки", - рассказала Елена Чеботарь.

Как отметила начальник отдела, большие региональные ярмарки проведут 10 апреля в Вилейке, Жодино и Солигорске, 17 апреля в Молодечно и Слуцке, 24 апреля в Борисове и 25 апреля в Несвиже.

На площадках будут реализовывать сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, среди которой планируется много свежего мяса и рыбы, кулинарные и кондитерские изделия, промышленные товары, удобрения, семена и посадочный материал, сельскохозяйственный инвентарь, изделия мастеров народного творчества.

Также на ярмарках для посетителей будет организована культурная программа. Мероприятия пройдут с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований.-0-