Шахматный турнир между школьниками и ветеранами ко Дню Победы состоится в Витебске

6 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В витебском городском шахматном клубе "Ладья" 7 мая пройдет дружеский турнир среди любителей этого вида спорта "Ветераны - школьники", посвященный предстоящему Дню Победы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Витебского областного совета ветеранов Михаил Лещинский.

Традиционный шахматный турнир, который не один десяток лет проводится между школьниками и ветеранами накануне Дня Победы, соберет более 20 человек. "Пока рассчитываем, что будет по 10 пар игроков, но к матчу может присоединиться любой желающий. В предыдущие годы число участников доходило до 15-20 пар, но в связи с пандемией количество игроков не регламентируем. Для ветеранов и школьников будут предусмотрены все меры предосторожности: обработка рук и защитные маски. Самое главное на таком матче - товарищеская атмосфера. Здесь играют как любители, так и гроссмейстеры", - отметил Михаил Лещинский.

Он добавил, что одним из самых преданных участников турнира является Рахиль Эйдельсон - неоднократный победитель и призер республиканских и международных шахматных турниров. Она является гроссмейстером и международным мастером. Витебчанка с большим удовольствием принимает участие в традиционном матче, посвященном Великой Победе.

Перед проведением дружеского турнира игрокам расскажут о святом для каждого белоруса празднике Победы, воинах-героях, испытаниях, которые выпали на долю белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. "Для ветеранов такое мероприятие становится еще одним поводом вспомнить своих родственников и друзей, которые сражались за Родину. А для подрастающего поколения оно носит воспитательный характер, прививает сегодняшним школьникам патриотизм и уважение к подвигу солдат советской армии", - подчеркнул Михаил Лещинский.

На память о мероприятии участникам вручат сувениры. Организатор матча - областной совет ветеранов - приглашает желающих присоединиться к баталиям за шахматными досками 7 мая в 15.00.-0-