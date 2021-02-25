Шерстнев: дальнейшее развитие АПК Витебской области в создании крупнотоварного производства

25 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Дальнейшее развитие АПК Витебской области - в создании крупнотоварного производства, заявил во время расширенного заседания облисполкома с участием правительства глава региона Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор привел статистку: за последние 30 лет количество жителей сельской местности Витебской области сократилось почти наполовину - с 504 тыс. до 259 тыс. В три раза снизилась численность занятых в сельском хозяйстве. Кроме того, в текущей пятилетке порядка 25 тыс. сельчан достигнут пенсионного возраста. "Трудоспособное население переезжает на место жительства в райцентры или в крупные сельские населенные пункты со всей необходимой инфраструктурой. Поэтому дальнейшее направление развития АПК - в создании крупнотоварного производства", - отметил Николай Шерстнев.

По его словам, сегодня в области имеется 15 комплексов по откорму КРС на 63 тыс. постановочных мест, 22 свинокомплекса на 512 тыс. голов, срок эксплуатации которых составляет 30-40 лет. Все эти комплексы убыточны, без проведения капитального ремонта и обновления их дальнейшая эксплуатация бесперспективна. Для решения этих проблем по поручению Президента для Витебской области приняли упрощенный механизм проведения капремонта, реконструкции и модернизации животноводческих ферм без изготовления проектно-сметной документации и прохождения Госстройэкспертизы с возможностью использования собственных, бюджетных средств и привлечения льготных кредитов. В регионе в кратчайшие сроки намерены отремонтировать 250 производственных помещений на 55-60 тыс. голов скота. Стоимость работ по всем объектам - около Br100 млн.

Губернатор заострил внимание на проблеме изношенности техники. "Сегодня без полного обновления парка сельскохозяйственной техники в нашей области невозможно проведение полевых работ в оптимальные агротехнические сроки", - сказал Николай Шерстнев.

Затрагивая тему кадров, он добавил, что сегодня обеспеченность руководящими сотрудниками и специалистами составляет около 90%, в том числе по специалистам зооветеринарного профиля 80%.

После принятия указа о развитии АПК Витебской области появилась возможность очистить счета, снизить долговую нагрузку, улучшить платежеспособность организаций. Выполнение норм документа позволило снизить долговые обязательства предприятий агропромышленных объединений на Br1,2 млрд, в том числе просроченные обязательства - на Br566 млн.-0-

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