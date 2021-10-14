Шерстнев - многодетным матерям: вы смелые, ответственные, и общество на вас должно равняться

14 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Ответственность, моральная и физическая, которую на себя берут многодетные мамы, не каждому под силу. Такое мнение высказал на вручении наград 35 жительницам Витебской области в День матери председатель облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

Из 35 женщин 10 сегодня получили ордена Матери, остальные стали обладательницами областной премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко. В торжественной обстановке заслуженные мамы от руководства области получили награды, цветы и дипломы. "Уже в 26-й раз в нашей республике отмечается День матери. Этот светлый праздник служит напоминанием о бесценной роли матери в семье, в воспитании детей. Заслуживает искреннего уважения и любви женщина, которая дала жизнь, получила мудрость, благословила на благие дела и начинания. Мамины уроки остаются главными на жизненном пути, дают любому из нас надежный оберег. К этому дню мы приурочили вручение орденов Матери и премии в честь нашей землячки Зинаиды Туснолобовой-Марченко. В Витебской области за 9 месяцев этого года 61 женщина удостоена ордена Матери, а областную премию за все время ее существования с 2003 года получили около 550 женщин. Та ответственность, которую вы, дорогие матери, берете на себя, физическая и моральная, не каждому под силу. На вас должно равняться общество, брать с вас пример самоотверженности. Вы смелые, отчаянные, сильные. Вы - наша гордость", - подчеркнул Николай Шерстнев.

Председатель облисполкома отметил, что большую помощь семьям оказывает государство. Ощутимую поддержку получают родители при рождении трех и более детей - семейный капитал, который можно использовать досрочно. В этом году он был назначен около 1,2 тыс. семей области. Более 20 тыс. семей получили финансовую поддержку для подготовки детей к школе на сумму Br3,4 млн.

Особое внимание в области уделяется специализированной медицинской помощи женщинам и детям. В Витебске, Орше, Полоцке, Новополоцке, Новолукомле созданы центры дружественного отношения к подросткам, оказывающие медицинскую, психологическую и информационную помощь. Родильные дома Витебска, Новополоцка, Орши функционируют как перинатальные центры II и III уровня. Ежегодно около 8 тыс. женщин Витебщины обретают счастье материнства, в среднем у 100 рождаются двойни.

Глава области добавил, что большие и дружные семьи - залог крепкого государства. На первый план в воспитании выходит личный пример матери и отца. Такого же мнения придерживается витебчанка Елена Клецко - мама пятерых детей и отныне обладательница ордена Матери. Вместе с мужем Игорем они воспитывают троих сыновей и двух дочерей в возрасте от полутора до 18 лет. Семья живет в микрорайоне Билево. Совместные походы в зоопарк, традиционные вечера в гостиной за играми и беседами - часть семейного досуга. Супруги Клецко во всем и всегда друг друга поддерживают, показывая образец любящей и крепкой семьи.

Лауреат областной премии Зинаиды Туснолобовой-Марченко Елена Малыш из Миор воспитывает лишь двоих детей, но у обоих, сына и дочери, нарушение слуха. Муж Александр для нее опора. Их детишки, семиклассница Валерия и второклассник Илья, благодаря слуховым имплантам могут ходить в общеобразовательную школу и вести активную жизнь почти наравне с другими сверстниками. Оба увлекаются творчеством и участвуют в школьных мероприятиях. Главное пожелание от Елены Малыш для семей, которые сталкиваются с мелкими бытовыми или более серьезными проблемами, - не отчаиваться, быть внимательными друг к другу, понимать, уважать близких и смотреть на жизнь с позитивом.-0-