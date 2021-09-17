Шерстнев: несущими конструкциями государственности являются забота и бережное отношение к Родине

17 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Несущими конструкциями белорусской государственности являются неприятие давления извне, бережное отношение к Родине и забота о ней. Такое мнение высказал на торжественном мероприятии в Витебске, посвященном Дню народного единства, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

Впервые жители Витебска собрались на праздновании Дня народного единения. Представителей всех ветвей власти, правоохранительных органов, духовенства, трудовых коллективов, ветеранов, молодежи сплотил новый праздник, символизирующий общность нации. Глава Витебской области напомнил участникам и гостям торжественного собрания о тех испытаниях, которые выпадали на долю белорусского народа и его городов-героев. "Повороты истории не раз испытывали на прочность белорусов, но всегда побеждали единство и сплоченность народа, основанные на любви к родной земле. Ее защита стала объединяющим делом для людей разных национальностей, сословий и вероисповеданий. Во все тяжелые времена наши соотечественники вставали плечом к плечу, самоотверженно сражались за свободу и независимость своей Родины. Исторический экскурс показывает, что начало создания белорусской государственности, единство политической, экономической структуры, этнической идентичности было положено у нас - на полоцкой земле. Во многих военных конфликтах Беларусь теряла людей и свои территории, свой национальный язык, культуру. Однако мы выстояли. Поставив во главу угла миролюбивую многовекторную политику и взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, наша страна обрела партнеров во многих уголках мира. День народного единства - это символ единения, отвоеванного благодаря непобедимой сплоченности, в частности, в годы польской оккупации. На западе Витебской области в населенных пунктах есть улицы и площади 17 сентября. Бережное отношение к родной земле, забота о ней, неприятие какого-либо давления извне являются несущими конструкциями нашей белорусской государственности", - отметил Николай Шерстнев.

Для простых жителей Витебска этот день означает одно - быть вместе. Когда нет раздрая, нападок на своих же соотечественников. В этот день можно гордо расправить плечи, смело посмотреть друг другу в глаза и сказать, что витебчанам есть вокруг чего объединяться.

Гостей праздничного концерта на одной из центральных сценических площадок города - в концертном зале "Витебск" - ждало множество ярких номеров. Песни, танцы с национальным колоритом воспевали красоту белорусских традиций. Не одно признание в любви синеокой прозвучало из уст юных и состоявшихся взрослых артистов. Зрители бурными аплодисментами поддерживали выступавших и подпевали знакомые композиции, воздавая должное таланту витебских звезд и выражая согласие, что мирная страна - это счастье.-0-