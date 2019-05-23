Шерстнев: паспорта готовности к отопительному сезону необходимо получить к сентябрю

23 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области всю работу по получению паспортов готовности потребителей тепловой энергии и ведомственных теплоисточников к новому отопительному сезону необходимо провести к сентябрю. Такую задачу поставил сегодня на заседании Витебского облисполкома его председатель Николай Шерстнев во время рассмотрения итогов минувшего отопительного сезона, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, накануне очередного отопительного периода проходят мероприятия республиканского уровня, где рассматриваются вопросы готовности потребителей и теплоисточников к работе. Витебская область, как правило, упоминается в числе худших, так как по тем или иным причинам не готова на 100% к отопительному сезону. "Но через две недели мы завершаем эту работу, включаем котлы и входим в межсезонье. Неужели нельзя все спланировать и на месяц раньше сделать? Уже сейчас нужно проанализировать, кто занимается подготовкой, а где этот процесс зависает. Из-за каких-то пяти-шести предприятий область портит себе имидж. Значит, нужно обратить на них внимание и взять на контроль, отрабатывать этот вопрос. Я вас нацеливаю: к сентябрю все паспорта готовности должны быть получены", - подчеркнул Николай Шерстнев.

Об основных итогах минувшего отопительного сезона проинформировал заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Белоус. По его словам, межсезонный период прошел без сбоев. Предприятиями топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в целом было обеспечено устойчивое и надежное снабжение экономики и населения региона топливом и энергией.

Касаясь актуальных вопросов, Владимир Белоус обратил особое внимание на необходимость принятия мер по снижению потерь тепловой энергии при подаче потребителям и сокращения задолженности сельхозорганизаций за энергоресурсы, которая в настоящее время превышает суммарный долг всех коммунальных организаций области.-0-